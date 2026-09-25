قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تتسول مع جارتها.. العثور على طفلة بعد تغيبها عن منزلها بالإسكندرية
القبض على لص سرق حقيبة ممرضة من داخل عيادة بالفيوم
اليونيسف: سوء التغذية أخطر ما يواجه أطفال اليمن في ظل تصاعد المعارك
اليونيسف: تشغيل 25 عيادة متنقلة لمساعدة الأطفال النازحين في اليمن
حسام موافي يوضح أسباب «المياه على الرئة».. ويحذر من حالة أكثر خطورة
هآرتس تكشف «كارثة» داخل الجيش الإسرائيلي.. استدعاء جنود مصابين نفسيا للخدمة وتهديد بعضهم بالاعتقال
واشنطن: لا يمكن لإيران فرض شروطها وهي لا تملك السيطرة على مضيق هرمز
أول رد من الطبيبة ضحية "الرؤية" بالغربية: شقيقات طليقي وأمه ضربوني وسحلوني
وزير الخارجية لـ CGTN: حل القضية الفلسطينية أساس السلام.. والحرب الإيرانية تهدد أمن المنطقة والملاحة
البنك المركزي: تحسن نسبة القروض المتعثرة مقدار 0.1% في 3شهور
مساعد وزير الخارجية الأسبق عن موقف ترامب من إيران: الاتفاق أو التصعيد
أليو سيسيه يعود لمواجهة مصر من بوابة أنجولا.. ذكريات ركلات الترجيح تطارد الفراعنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هآرتس تكشف «كارثة» داخل الجيش الإسرائيلي.. استدعاء جنود مصابين نفسيا للخدمة وتهديد بعضهم بالاعتقال

استدعاء الجيش الإسرائيلي لجنود مصابين نفسيا للخدمة وتهديد بعضهم بالاعتقال
استدعاء الجيش الإسرائيلي لجنود مصابين نفسيا للخدمة وتهديد بعضهم بالاعتقال
فرناس حفظي

كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن أزمة داخل صفوف الجيش الإسرائيلي، تتمثل في استدعاء جنود احتياط يعانون من إصابات واضطرابات نفسية، بينهم مصابون باضطراب ما بعد الصدمة، للعودة إلى الخدمة العسكرية، رغم خضوع بعضهم للعلاج وإعادة التأهيل.

وبحسب تحقيق نشرته الصحيفة، فإن عددًا من جنود الاحتياط الذين يعانون من مشكلات نفسية تلقوا أوامر بالعودة إلى الخدمة، فيما تحدث بعضهم عن تعرضهم لضغوط شديدة لإجبارهم على الامتثال، وصلت في بعض الحالات إلى التهديد بالاعتقال.

إصابات نفسية خلفتها ساحات القتال

وتعود الإصابات النفسية التي يعاني منها هؤلاء الجنود، وفق الشهادات التي نقلتها الصحيفة، إلى تجارب صادمة مرتبطة بخدمتهم العسكرية والقتال، وما رافقها من تعرض متكرر لمواقف عنيفة وضغوط ميدانية شديدة.

ويُعد اضطراب ما بعد الصدمة أحد أبرز الاضطرابات النفسية التي قد تظهر عقب التعرض لأحداث شديدة الصدمة، وقد تتضمن أعراضه استعادة الأحداث الصادمة بصورة متكررة، والكوابيس، والقلق الشديد، واضطرابات النوم والتركيز، وتجنب المواقف التي تذكّر بالحدث.

وتأتي هذه الحالات في سياق أوسع من الضغوط النفسية التي يواجهها الجنود الإسرائيليون خلال فترات الخدمة والقتال الممتدة، إذ أشارت تقارير إسرائيلية إلى ارتفاع أعداد الجنود الذين يحتاجون إلى علاج أو تأهيل نفسي منذ اندلاع الحرب على غزة. 

عالقون بين العلاج وأوامر الاستدعاء

وأوضحت «هآرتس» أن بعض الجنود الذين جرى استدعاؤهم يتلقون بالفعل العلاج في أجنحة إعادة التأهيل التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، إلا أن خضوع الجندي للعلاج لا يعني بالضرورة انتهاء الإجراءات الطبية الرسمية المتعلقة بتحديد إصابته ودرجة إعاقته.

وتكمن المشكلة، بحسب التقرير، في طول الإجراءات الخاصة بفحص الحالات النفسية والاعتراف الرسمي بالإصابة؛ وهي إجراءات يمكن أن تستغرق وقتا طويلا، بينما تظل صفة الجندي كفرد في قوات الاحتياط قائمة.

وبذلك يجد بعض الجنود أنفسهم أمام معادلة صعبة: من جهة يخضعون للعلاج بسبب إصابات نفسية مرتبطة بخدمتهم، ومن جهة أخرى يُطلب منهم العودة إلى الخدمة العسكرية قبل حسم وضعهم الطبي بشكل نهائي.

التهديد بالاعتقال

ونقلت الصحيفة شهادات لجنود قالوا إن الضغوط لم تتوقف عند مطالبتهم بالعودة إلى الخدمة، بل تضمنت تهديدات بإجراءات عقابية في حال رفض أوامر الاستدعاء.

وبحسب التحقيق، وصل الأمر في بعض الحالات إلى التهديد بالاعتقال، وهو ما وضع جنودًا يعانون أصلًا من مشكلات نفسية أمام ضغط إضافي، بين الخوف من تبعات عدم الامتثال للأوامر والخوف من العودة إلى بيئة عسكرية قد تؤدي إلى تفاقم أعراضهم.

عادوا إلى الخدمة رغم المخاوف

وأشارت «هآرتس» إلى أن بعض الجنود استسلموا في النهاية للضغوط وعادوا إلى الخدمة العسكرية، رغم مخاوفهم بشأن قدرتهم النفسية على تحمل ظروف الخدمة من جديد.

وتكشف هذه الحالات عن تعقيد متزايد في ملف الصحة النفسية داخل منظومة الاحتياط الإسرائيلية، خصوصًا مع استمرار الاعتماد على جنود الاحتياط وتكرار عمليات الاستدعاء.

ولا تتوقف الأزمة عند الإصابة النفسية نفسها، بل تمتد إلى مرحلة ما بعد الإصابة؛ إذ يواجه الجندي المصاب مسارا طبيا إداريا طويلًا للحصول على الاعتراف الرسمي بحالته، في الوقت الذي تظل فيه المؤسسة العسكرية بحاجة إلى قوات الاحتياط.

أزمة تتجاوز الفرد

ويأتي كشف «هآرتس» في وقت تتزايد فيه التقارير الإسرائيلية حول الأعباء النفسية التي خلفتها الحرب على الجنود. وتشير بيانات وتقارير إسرائيلية إلى تسجيل حالات اضطراب ما بعد الصدمة وحالات نفسية أخرى بين الجنود منذ بدء الحرب، فيما تحدثت تقارير عن حالات انتحار داخل الجيش وربطت تحقيقات عسكرية بعضها بالضغوط النفسية المرتبطة بالحرب. 

وبينما تواصل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية الاعتماد على قوات الاحتياط، تطرح شهادات الجنود التي أوردتها «هآرتس» سؤالًا حول كيفية التعامل مع من يعانون من إصابات نفسية: هل يحصل الجندي على الوقت الكافي للعلاج والتقييم الطبي، أم أن الحاجة إلى إبقائه ضمن صفوف الاحتياط تدفع إلى عودته قبل اكتمال مسار التأهيل؟

وتضع هذه الشهادات ملف الصحة النفسية للجنود الإسرائيليين أمام اختبار جديد، خصوصًا بالنسبة إلى المصابين الذين لا تزال حالتهم الطبية قيد التقييم، والذين يجدون أنفسهم بين العلاج النفسي من آثار القتال وأوامر العودة إلى ساحات الخدمة.

الجيش الإسرائيلي جنود احتياط اضطرابات نفسية الخدمة العسكرية جنود الاحتياط الذين يعانون من مشكلات نفسية غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق التوقيت الشتوي 2026

تبدأ اليوم الجمعة.. مواعيد جديدة لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات

منتخب مصر

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وأنجولا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الان في مصر

تردد قناة أون تايم سبورت

قناة مفتوحة لنقل مباراة مصر وأنجولا في تصفيات أمم إفريقيا.. اعرف الطريقة

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

رئيس مجلس الوزراء

نزع ملكية عقارات وأراضٍ لتنفيذ محور جديد بالجيزة.. تفاصيل

حسام والشناوي

هكشف كل حاجة بعد المباراة.. رد فعل غير متوقع من حسام حسن بشأن أزمة تصريح الشناوي

شادي محمد وزوجته

بعد وفاة زوجة شادي محمد.. النيابة تحقق في شبهة الإهمال الطبي وتصرح بدفن الجثمان

ترشيحاتنا

رئيس ايران

بزشكيان: مقترحنا الأخير لفتح مضيق هرمز ينتظر الضوء الأخضر من ترامب

رئيس مجلس الوزراء العراقي

رئيس الوزراء العراقي: نتطلع لأن يكون العراق قوة اقتصادية فاعلة وجسرا للحوار

بابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان من اليونسكو: السعي لبناء عالم عادل معًا يشكل أساس التعاون الدولي

بالصور

عادة غذائية في عطلة نهاية الأسبوع ترفع مخاطر أمراض القلب.. احذرها

دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب
دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب
دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب

تحذير من المقليات للأطفال قبل المدرسة.. مخاطر تؤثر على النشاط والتركيز

مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة
مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة
مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

فيديو

معكم منى الشاذلي

معكم منى الشاذلي يكشف سبب خوف عبد الحليم من النوم في الظلام

جوني ديب

جوني ديب يعود إلى هوليوود بـ Day Drinker.. شخصية غامضة تبحث عن الانتقام

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد