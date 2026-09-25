قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تتسول مع جارتها.. العثور على طفلة بعد تغيبها عن منزلها بالإسكندرية
القبض على لص سرق حقيبة ممرضة من داخل عيادة بالفيوم
اليونيسف: سوء التغذية أخطر ما يواجه أطفال اليمن في ظل تصاعد المعارك
اليونيسف: تشغيل 25 عيادة متنقلة لمساعدة الأطفال النازحين في اليمن
حسام موافي يوضح أسباب «المياه على الرئة».. ويحذر من حالة أكثر خطورة
هآرتس تكشف «كارثة» داخل الجيش الإسرائيلي.. استدعاء جنود مصابين نفسيا للخدمة وتهديد بعضهم بالاعتقال
واشنطن: لا يمكن لإيران فرض شروطها وهي لا تملك السيطرة على مضيق هرمز
أول رد من الطبيبة ضحية "الرؤية" بالغربية: شقيقات طليقي وأمه ضربوني وسحلوني
وزير الخارجية لـ CGTN: حل القضية الفلسطينية أساس السلام.. والحرب الإيرانية تهدد أمن المنطقة والملاحة
البنك المركزي: تحسن نسبة القروض المتعثرة مقدار 0.1% في 3شهور
مساعد وزير الخارجية الأسبق عن موقف ترامب من إيران: الاتفاق أو التصعيد
أليو سيسيه يعود لمواجهة مصر من بوابة أنجولا.. ذكريات ركلات الترجيح تطارد الفراعنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اليونيسف: تشغيل 25 عيادة متنقلة لمساعدة الأطفال النازحين في اليمن

اليمن
اليمن

قال علي قاسم، المتحدث باسم منظمة اليونيسف في اليمن، إن المنظمة كثفت تدخلاتها الإنسانية منذ بدء التصعيد الأخير وتدفق موجات النازحين إلى المناطق المتضررة، موضحاً أن الأولوية تتمثل في الوصول إلى الأطفال الأكثر احتياجاً وتوفير الخدمات الأساسية لهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وأضاف قاسم، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن اليونيسف قامت بتشغيل أكثر من 25 عيادة متنقلة تقدم خدمات صحية وتغذوية متكاملة للأطفال، تشمل علاج حالات سوء التغذية، وتوفير اللقاحات المنقذة للحياة، وعلاج مختلف الأمراض التي يعاني منها الأطفال، إلى جانب توفير المياه الآمنة وخدمات الإصحاح البيئي والدعم النفسي للأطفال الذين تعرضوا لصدمات جراء النزاع.

وأكد المتحدث باسم اليونيسف أن المنظمة رصدت تعطل الدراسة في أكثر من 243 مدرسة، ما حرم أكثر من 137 ألف طفل من التعليم، مشيراً إلى أن اليونيسف تعمل على توفير فصول مؤقتة لضمان استمرار العملية التعليمية لهؤلاء الأطفال، إلى جانب تقديم حزم وحقائب للتدخل السريع للنازحين.

وأشار إلى أن فرق اليونيسف، خلال زياراتها إلى مخيمات النزوح ولقائها بالعائلات، رصدت أن النزوح المتكرر أصبح واقعاً مؤلماً للكثير من الأسر، موضحاً أن بعض العائلات اضطرت إلى النزوح للمرة السابعة، ما يعكس حجم المعاناة التي يواجهها المدنيون والأطفال في ظل استمرار الصراع.

اليمن اليونيسيف الحرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق التوقيت الشتوي 2026

تبدأ اليوم الجمعة.. مواعيد جديدة لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات

منتخب مصر

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وأنجولا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الان في مصر

تردد قناة أون تايم سبورت

قناة مفتوحة لنقل مباراة مصر وأنجولا في تصفيات أمم إفريقيا.. اعرف الطريقة

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

رئيس مجلس الوزراء

نزع ملكية عقارات وأراضٍ لتنفيذ محور جديد بالجيزة.. تفاصيل

حسام والشناوي

هكشف كل حاجة بعد المباراة.. رد فعل غير متوقع من حسام حسن بشأن أزمة تصريح الشناوي

شادي محمد وزوجته

بعد وفاة زوجة شادي محمد.. النيابة تحقق في شبهة الإهمال الطبي وتصرح بدفن الجثمان

ترشيحاتنا

سلالة أرشان

كبش بمليون دولار.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان

سر بيضة الديناصور

بلورات بدل العظام.. اكتشاف غريب داخل بيضة ديناصور

والدة إيلون ماسك

من الصحراء إلى مرآب.. أين تنام والدة إيلون ماسك عندما تزوره؟

بالصور

عادة غذائية في عطلة نهاية الأسبوع ترفع مخاطر أمراض القلب.. احذرها

دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب
دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب
دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب

تحذير من المقليات للأطفال قبل المدرسة.. مخاطر تؤثر على النشاط والتركيز

مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة
مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة
مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

فيديو

معكم منى الشاذلي

معكم منى الشاذلي يكشف سبب خوف عبد الحليم من النوم في الظلام

جوني ديب

جوني ديب يعود إلى هوليوود بـ Day Drinker.. شخصية غامضة تبحث عن الانتقام

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد