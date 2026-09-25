البركة قبل الزفة.. أهالي النجيلة بمطروح يوقفون الفرح لأداء الصلاة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصورا لحفل زفاف ومشهد مؤثر من محافظة مطروح، خطف قلوب المتابعين وأثار إعجاب الآلاف.

وخلال حفل زفاف الشاب عمر العميري بمنطقة النجيلة، والذي شهد حضور حاشد من أبناء القبائل وأهالي مطروح والمحافظات المجاورة، توقفت فجأة مظاهر الاحتفال والموسيقى والرقص.

ومع حلول موعد الصلاة ورفع الأذان، اصطف المئات من المعازيم في صفوف منتظمة خلف الإمام لأداء الصلاة في ساحة الفرح، في لفتة إيمانية رائعة قبل أن يعودوا لاستكمال مراسم الزفاف.

وأشاد المتابعون والحاضرين بالموقف، معتبرين أن أهالي النجيلة ضربوا أروع الأمثلة في احترام شعائر الله، وأن ما حدث هو تطبيق عملي لمقولة "البركة قبل الزفة"، مؤكدين أن الفرح الحقيقي هو ما يبدأ بطاعة الله.