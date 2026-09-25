قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تتسول مع جارتها.. العثور على طفلة بعد تغيبها عن منزلها بالإسكندرية
القبض على لص سرق حقيبة ممرضة من داخل عيادة بالفيوم
اليونيسف: سوء التغذية أخطر ما يواجه أطفال اليمن في ظل تصاعد المعارك
اليونيسف: تشغيل 25 عيادة متنقلة لمساعدة الأطفال النازحين في اليمن
حسام موافي يوضح أسباب «المياه على الرئة».. ويحذر من حالة أكثر خطورة
هآرتس تكشف «كارثة» داخل الجيش الإسرائيلي.. استدعاء جنود مصابين نفسيا للخدمة وتهديد بعضهم بالاعتقال
واشنطن: لا يمكن لإيران فرض شروطها وهي لا تملك السيطرة على مضيق هرمز
أول رد من الطبيبة ضحية "الرؤية" بالغربية: شقيقات طليقي وأمه ضربوني وسحلوني
وزير الخارجية لـ CGTN: حل القضية الفلسطينية أساس السلام.. والحرب الإيرانية تهدد أمن المنطقة والملاحة
البنك المركزي: تحسن نسبة القروض المتعثرة مقدار 0.1% في 3شهور
مساعد وزير الخارجية الأسبق عن موقف ترامب من إيران: الاتفاق أو التصعيد
أليو سيسيه يعود لمواجهة مصر من بوابة أنجولا.. ذكريات ركلات الترجيح تطارد الفراعنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إمبولو ينضم إلى تشاكا في قائمة الغائبين عن سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

منتخب سويسرا
منتخب سويسرا
مجدي سلامة

فقد المنتخب السويسري - الذي بلغ ربع نهائي كأس العالم - لاعبًا ثانيًا من تشكيلته المشاركة في دوري الأمم الأوروبية، وذلك على خلفية قضايا تعود لسنوات مضت تتعلق بوثائق مزورة خاصة بكوفيد-19.

وأعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن بريل إمبولو لن ينضم إلى الفريق في اسكتلندا كما كان مقررًا، وذلك بسبب تقارير إعلامية محلية جديدة تناولت قضيته السابقة المتعلقة بالحصول على شهادات فحص مزورة عام 2021.

وقال الاتحاد في بيان بشأن مهاجم فريق "أتلانتا يونايتد": "يهدف هذا القرار إلى تمكين الفريق من الحفاظ على تركيزه الكامل على المباريات المقبلة".

وكان قائد المنتخب السويسري، جرانيت تشاكا، قد اتفق مع مسؤولي الفريق في عطلة نهاية الأسبوع الماضي على الانسحاب من التشكيلة؛ نظرًا لتورطه في تحقيق يتعلق بطبيب أصدر شهادات تطعيم مزورة خلال جائحة كوفيد-19.

واعترف تشاكا -صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات الدولية مع سويسرا برصيد 152 مباراة- بحصوله على الوثيقة المزورة عام 2022، وأقر بأنه ارتكب أخطاءً في هذا الصدد.

بداية المشوار 

وتستهل سويسرا مشوارها في مجموعتها ضمن المستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية بمواجهة مقدونيا الشمالية خارج أرضها يوم السبت، ثم تلعب ضد اسكتلندا خارج أرضها أيضًا يوم الثلاثاء، قبل أن تخوض مباريات على أرضها في مدينة لوزيرن ضد كل من سلوفينيا ومقدونيا الشمالية.

يُذكر أن إمبولو كان موقوفًا بالفعل عن المشاركة في مباراة السبت بسبب البطاقة الحمراء المثيرة للجدل التي تلقاها أمام الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم.

وفي وقت لاحق، أقر المجلس الدولي لكرة القدم، الهيئة المسؤولة عن سن القوانين ومقرها زيورخ- بأن طرد إمبولو كان خاطئًا وشكّل انتهاكًا لبروتوكول تقنية الفيديو المساعد.

إمبولو تشاكا سويسرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق التوقيت الشتوي 2026

تبدأ اليوم الجمعة.. مواعيد جديدة لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات

منتخب مصر

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وأنجولا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الان في مصر

تردد قناة أون تايم سبورت

قناة مفتوحة لنقل مباراة مصر وأنجولا في تصفيات أمم إفريقيا.. اعرف الطريقة

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

رئيس مجلس الوزراء

نزع ملكية عقارات وأراضٍ لتنفيذ محور جديد بالجيزة.. تفاصيل

حسام والشناوي

هكشف كل حاجة بعد المباراة.. رد فعل غير متوقع من حسام حسن بشأن أزمة تصريح الشناوي

شادي محمد وزوجته

بعد وفاة زوجة شادي محمد.. النيابة تحقق في شبهة الإهمال الطبي وتصرح بدفن الجثمان

ترشيحاتنا

سلالة أرشان

كبش بمليون دولار.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان

سر بيضة الديناصور

بلورات بدل العظام.. اكتشاف غريب داخل بيضة ديناصور

والدة إيلون ماسك

من الصحراء إلى مرآب.. أين تنام والدة إيلون ماسك عندما تزوره؟

بالصور

عادة غذائية في عطلة نهاية الأسبوع ترفع مخاطر أمراض القلب.. احذرها

دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب
دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب
دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب

تحذير من المقليات للأطفال قبل المدرسة.. مخاطر تؤثر على النشاط والتركيز

مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة
مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة
مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

فيديو

معكم منى الشاذلي

معكم منى الشاذلي يكشف سبب خوف عبد الحليم من النوم في الظلام

جوني ديب

جوني ديب يعود إلى هوليوود بـ Day Drinker.. شخصية غامضة تبحث عن الانتقام

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد