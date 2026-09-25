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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السياحة والآثار تطلق المرحلة الثانية من منصة التدريب EGTAP

منصة السياحة والآثار للتدريب
منصة السياحة والآثار للتدريب
محمد الاسكندرانى

أطلقت وزارة السياحة والآثار المرحلة الثانية من منصة السياحة والآثار للتدريب (EGTAP)، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بعد النجاح الذي حققته المنصة منذ إطلاقها في يوليو 2025.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتطوير منظومة التدريب وتنمية قدرات العنصر البشري، وتعزيز الاستفادة من الحلول التكنولوجية في تقديم خدماتها.

 

منصة السياحة والآثار للتدريب


ومنذ تدشينها، أتاحت المنصة أكثر من 420 دورة تدريبية مجانية في مختلف التخصصات المرتبطة بقطاعي السياحة والآثار، استفاد منها أكثر من 28 ألف متدرب، بما يعكس الإقبال المتزايد على برامجها ودورها في توسيع نطاق إتاحة فرص التدريب وبناء القدرات.

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن إطلاق المرحلة الثانية يأتي استكمالًا لجهود الوزارة لتطوير منظومة التدريب وبناء كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة ومتطلبات سوق العمل، بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة وأهدافها في الارتقاء بمستوى الأداء والخدمات المقدمة في قطاعي السياحة والآثار.

وأشار الوزير إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة للقطاع، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على توظيف أحدث التقنيات والأدوات الرقمية في تطوير منظومة العمل والتدريب، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتحسين جودة الخدمات وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري.

وأضاف أن منصة EGTAP توفر محتوى تدريبيًا متخصصًا يستهدف العاملين في مجالي السياحة والآثار، إلى جانب الباحثين والدارسين والمهتمين بالمجال، من خلال دورات وبرامج تدريبية وورش عمل يقدمها نخبة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين.

وتحرص الوزارة على تحديث المحتوى التدريبي للمنصة بصورة مستمرة وإضافة برامج جديدة تواكب احتياجات القطاع وتطوراته، وتشمل موضوعات متنوعة من بينها السياحة المستدامة، والسلامة الغذائية، والتسويق، ومهارات التواصل، والتصوير الاحترافي، والذكاء الاصطناعي، وعلوم الحاسب، واللغات، وغيرها من المجالات ذات الصلة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد شعبان معاون الوزير للخدمات الرقمية والمشرف العام على منصة السياحة والآثار للتدريب، أن المرحلة الثانية تتضمن حزمة من التطويرات التقنية التي تستهدف توفير تجربة تدريبية أكثر مرونة وكفاءة، وفي مقدمتها إتاحة الدورات التدريبية المسجلة، بما يسمح للمتدرب بالاستفادة منها في الوقت والمكان المناسبين له.

وأضاف أن النظام الجديد يتضمن آلية تضمن استكمال مشاهدة المحتوى التدريبي المسجل قبل الانتقال إلى الجزء التالي، بما يعزز الاستفادة من المادة العلمية، إلى جانب استحداث «بنك للأسئلة» يتيح إجراء اختبارات مرتبطة بكل دورة وتصحيحها آليًا، ليتمكن المتدرب، في حالة اجتياز الاختبار بنجاح، من الحصول على شهادة إتمام الدورة، مع إتاحة فرصة لإعادة الاختبار في حالة عدم الاجتياز. كما تشمل التحديثات إضافة رمز الاستجابة السريع (QR Code) إلى الشهادات الصادرة عن المنصة، بما يتيح التحقق من صحتها ويحد من إمكانية تزويرها.

وأشار الدكتور محمد شعبان إلى أن التطوير لم يقتصر على تجربة المتدربين، بل شمل أيضًا منظومة إدارة المنصة، من خلال توفير أدوات أكثر مرونة لإضافة الدورات وتحديث المحتوى التدريبي ومراجعة طلبات التسجيل وقبول المستوفين لاشتراطات التقديم، إلى جانب لوحة معلومات تفاعلية تعرض أبرز المؤشرات والإحصائيات الخاصة بأداء المنصة، فضلًا عن استحداث نظام لإدارة الاستفسارات والشكاوى ومتابعتها.
 

EGTAP منصة السياحة والآثار للتدريب المرحلة وزارة السياحة والآثار السياحة والآثار

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