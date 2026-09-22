منتخب الناشئين يغادر إلى سويسرا للمشاركة في بطولة الصداقة الدولية

غادرت صباح اليوم "الثلاثاء"، بعثة منتخب مصر للناشئين، مواليد 2009، بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، مطار القاهرة متجهة إلى سويسرا، للمشاركة في بطولة الصداقة الدولية، في إطار برنامج استعدادات المنتخب للمشاركة في بطولة كأس العالم في نوفمبر المقبل.

وتتكون قائمة منتخبنا المشارك في البطولة من 22 لاعبًا، هم:

حراسة المرمى: مالك عمرو، محمد عبيد، عبد العزيز محمود.

خط الدفاع: محمد السيد، عادل علاء، آدم يوسف، أمير حسن، محمد صبري، عبد الله عمرو.

خط الوسط: أحمد بشير، عمر عبد الرحيم، مهند مجدي، سيف كريم، محمد جمال، يوسف عبد الله، زياد سعودي، دانيال تامر، أحمد صفوت، أدهم حسيب.

خط الهجوم: خالد مختار، أمير أبو العز، خالد محمود.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني لمنتخب الناشئين يتكون من: حسين عبد اللطيف مديرًا فنيًا، أيمن حافظ مديرًا إداريًا، سعيد إبراهيم مدربًا، كريم أيمن مدربًا مساعدًا، عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى، شادي الجيلاني محلل أداء، عمرو طه طبيب الفريق، محمد الششتاوي استشاري علاج طبيعي، أحمد ممدوح أخصائي تدليك، وجيه حسن عامل مهمات، وأحمد درويش منسقًا إعلاميًا.

ويترأس البعثة، الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف العام على المنتخب.

ويخوض الفريق 4 مباريات خلال البطولة أمام منتخبات كوريا الجنوبية وإنجلترا وكولومبيا، بالإضافة إلى مباراة في المرحلة الختامية.