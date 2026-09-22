موعد مباراة منتخب مصر لكرة الصالات أمام الجزائر استعدادًا لكأس أمم أفريقيا

يخوض منتخب مصر لكرة الصالات، يوم الأربعاء 23 سبتمبر الجاري، ثاني مبارياته الودية أمام نظيره الجزائري، في إطار استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات المقرر إقامتها في المغرب خلال شهر أكتوبر المقبل.

وتقام المواجهة الودية الثانية بين المنتخبين في مدينة وهران الجزائرية، بعدما شهدت مدينة تلمسان المباراة الأولى بين الفريقين، والتي انتهت بفوز منتخب مصر بنتيجة 6-3.

مصر تتفوق على الجزائر في الودية الأولى

وحقق منتخب مصر لكرة الصالات فوزًا كبيرًا على نظيره الجزائري بنتيجة 6-3، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم بمدينة تلمسان، تحت قيادة المدير الفني نادر رشاد.

وسجل أهداف منتخب مصر كل من خالد يسري، ومحمد الوتيدي، ومحمد سعيد «هدفين»، ومصطفى إسحاق، وأنس خالد، ليقودوا الفراعنة لتحقيق الانتصار في أولى المواجهات الودية بين المنتخبين.

ويأمل الجهاز الفني في الاستفادة من المباراة الثانية أمام الجزائر للوقوف على مستوى اللاعبين وتجربة عدد من الجوانب الفنية والتكتيكية قبل انطلاق المنافسات القارية.

الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية بالمغرب

وتأتي المواجهتان الوديتان أمام الجزائر ضمن برنامج إعداد منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل.

وتقام البطولة وفق نظام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الجديد، باعتبارها مسابقة قارية مستقلة، ولا ترتبط بالتأهل إلى كأس العالم لكرة الصالات.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر إلى الوصول باللاعبين إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل خوض المنافسات الرسمية، من خلال خوض مباريات ودية قوية خلال فترة الإعداد.

جهاز منتخب مصر لكرة الصالات

ويقود منتخب مصر لكرة الصالات جهاز فني وإداري وطبي يضم:

نادر رشاد مديرًا فنيًا، والمعتز بالله سامي مدربًا عامًا، وأيمن راغب مدربًا لحراس المرمى، ونور الدين علي إداريًا.

كما يضم الجهاز الطبي الدكتور مصطفى محمد طبيبًا للفريق، ووليد حسن أخصائيًا للتأهيل والتدليك، وحسني نصر مسؤولًا عن المهمات.

وتتطلع بعثة منتخب مصر إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواجهة الجزائر الثانية، قبل استكمال التحضيرات النهائية للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات بالمغرب.