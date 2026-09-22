توغل إسرائيلي جديد بريف القنيطرة.. ومداهمة منازل في سوريا

في استمرار للخروقات الكبيرة في سوريا، توغلت قوة إسرائيلية داخل بلدة الرفيد بريف القنيطرة حيث قامت بعمليات قطع طرق وإقامة حواجز، بغرض التنكيل بالمواطنين.

كما قامت القوات المحتلة بمداهمة عدد من المنازل للمواطنين السوريين، في عمليات ليس لها إلا مبرر الغطرسة والقوة.

وأمس وقبل أيام ومنذ بداية هذا الشهر، قامت القوات المحتلة بعمليات اختراق واسعة للمناطق السورية.

كما استهدفت القوات الإسرائيلية خلال الأمس، مناطق متعددة في ريف درعا الغربي جنوب سوريا عبر إطلاق عدة قذائف مدفعية ونيران الرشاشات الثقيلة، ودون أن تسفر تلك الاعتداءات العسكرية المباشرة عن وقوع أي إصابات بشرية بين المدنيين.

وطال القصف المدفعي الإسرائيلي موقعين رئيسيين في واديي عابدين والرقاد بالتزامن مع استهداف مكثف لأطراف قرية جملة الواقعة ضمن نطاق منطقة حوض اليرموك.

خط فضّ الاشتباك لعام 1974

حسب تقرير لوكالة الأنباء السورية سانا فإن القوات الإسرائيلية أطلقت نيران أسلحتها من أحد المواقع المتمركزة على طول خط فضّ الاشتباك لعام 1974 باتجاه أطراف بلدة عابدين، ويأتي هذا الاعتداء الميداني امتداداً لقصف مدفعي نفذه الجيش الإسرائيلي وأستهدف حرش قرية بئر عجم والمحيط الجغرافي لبلدة الرفيد المتاخمة لريف القنيطرة، ضمن سلسلة من التحركات العسكرية المكثفة بالمنطقة.

التوغلات العسكرية المتكررة

وتواصل إسرائيل الانتهاكات المباشرة والعميقة لاتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، وذلك من خلال التوغلات العسكرية المتكررة والعمليات الميدانية في أراضي الجنوب السوري، وشملت هذه التحرّكات الميدانية المرفوضة عمليات تجريف واسعة للأراضي الزراعية ومداهمة منازل المواطنين المدنيين واعتقال عدد منهم، إضافة إلى تنفيذ الاعتداءات القصفية المتكررة بالقذائف المدفعية والأسلحة المتنوعة.

ومن جانبها جددت العاصمة دمشق تأكيدها الرسمي على التمسك التام بأحكام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، معربة عن استعدادها العملي للتفاوض المباشر مع الجانب الإسرائيلي بغية الوصول إلى اتفاق أمني يتضمن وقف جميع الخروقات.

وتأتي هذه التطورات الميدانية المتصاعدة وسط تحذيرات إقليمية ودولية متعددة من خطورة استمرار التوغلات والقصف الإسرائيلي على القرى والمواقع السورية المتاخمة للحدود.

هدف الاختراقات الإسرائيلية

ويرى محللون أن هدف إسرائيل هو فرض واقع أمني جديد على الأرض مستغلاً حالة التوتر والتحولات التي شهدتها المنطقة.