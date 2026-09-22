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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية: القضية الفلسطينية تمر بمنعطف تاريخي يفرض وحدة الموقف العربي وفاعلية التحرك المشترك

وزير الخارجية
وزير الخارجية
أ ش أ

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف تاريخي يفرض وحدة الموقف العربي وفاعلية التحرك المشترك لإنهاء الاحتلال وحماية الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه المشروعة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية فى الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الذي عُقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد وزير الخارجية أهمية البناء على التوافق العربي وتعزيز التنسيق المشترك إزاء القضايا والتحديات التي تمس المصالح الاستراتيجية والأمن القومي العربي.

وشدد على أهمية مواصلة التحرك العربي المنسق لحشد موقف دولي أكثر حزمًا إزاء الانتهاكات الإسرائيلية، بما يؤدي إلى وقف الاستيطان والضم، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، وإطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد الوزير عبد العاطي إدانة مصر الكاملة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عددًا من الدول العربية الشقيقة، مؤكدًا رفض المساس بسيادة الدول وأمنها وسلامة أراضيها، والوقوف إلى جانب الدول العربية في مواجهة أي تهديدات تتعرض لها، مع التشديد في الوقت ذاته على ضرورة احتواء التصعيد، وخفض حدة التوتر، ومنع اتساع نطاق المواجهة، والعودة إلى المسارات السياسية والدبلوماسية.

وأكد وزير الخارجية رفض تحويل البحار والممرات والمضايق البحرية إلى أدوات للضغط أو التصعيد والابتزاز، وضرورة ضمان أمن وحرية الملاحة وفقًا لأحكام القانون الدولي، مشددًا على أن أمن البحر الأحمر مسؤولية أصيلة وحصرية للدول المشاطئة له.

كما أكد كذلك ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية تحفظ وحدة اليمن وسلامة أراضيه، مشددًا على أهمية معالجة أي خلافات بين الدول العربية من خلال الحوار المباشر والقنوات الدبلوماسية وفي الإطار العربي، بما يصون وحدة الصف ويعزز فاعلية العمل العربي المشترك.

الأراضي الفلسطينية وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي

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