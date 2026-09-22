أجواء الخريف بدأت.. انخفاض الحرارة وسحب وأمطار في عدة مناطق اليوم

تتراجع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع ثاني أيام فصل الخريف فلكيًا، وسط تحسن نسبي في الأجواء مقارنة بالفترة الماضية، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على عدد من المناطق، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، بينما تستمر الأجواء الحارة على مناطق من جنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم

وقالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد انخفاضًا تدريجيًا خلال الأيام الحالية، موضحة أن بداية فصل الخريف تتزامن مع تغير الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد، وهو ما ينعكس على درجات الحرارة وحالة الطقس.

وأضافت أن الانخفاض يظهر بصورة أكبر خلال ساعات الليل والصباح، مع نشاط الرياح الشمالية الغربية الذي يساعد على جعل الأجواء أكثر اعتدالًا، مشيرة إلى استمرار التراجع التدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة من شهر سبتمبر.

وتشهد القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ظهور سحب منخفضة خلال فترات من النهار، وهو ما يؤدي إلى حجب جزء من أشعة الشمس ويخفف من الإحساس بالحرارة في بعض الأوقات.

أمطار على السواحل الشمالية

ومن المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على بعض المناطق، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

وتختلف فرص الأمطار وشدتها من منطقة إلى أخرى، في الوقت الذي تستمر فيه الأجواء الحارة على مناطق جنوب البلاد، مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ مقارنة بشمال الجمهورية.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل القاهرة اليوم 31 درجة للعظمى و22 درجة للصغرى، بينما تصل درجة الحرارة العظمى في العاصمة الجديدة إلى 31 درجة، والصغرى 21 درجة.

وتسجل الإسكندرية 30 درجة للعظمى و23 درجة للصغرى، بينما تبلغ العظمى في مطروح والعلمين 29 درجة.

وفي مدن القناة، تسجل الإسماعيلية 33 درجة للعظمى، والسويس 32 درجة، بينما تصل العظمى في شرم الشيخ والغردقة إلى 35 درجة.

وتستمر درجات الحرارة في الارتفاع جنوبًا، إذ تسجل قنا والأقصر 38 درجة للعظمى، بينما تصل إلى 40 درجة في أسوان وأبو سمبل.

أما أقل درجات الحرارة الصغرى فتسجل في كاترين، حيث تصل إلى 15 درجة، بينما تسجل نخل 17 درجة وسيوة 19 درجة.

درجات الحرارة في المحافظات

المحافظة/المدينة العظمى المحسوسة الصغرى القاهرة 31° 30° 22° العاصمة الجديدة 31° 30° 21° الإسكندرية 30° 33° 23° مطروح 29° 32° 22° الإسماعيلية 33° 35° 22° السويس 32° 34° 22° شرم الشيخ 35° 37° 27° الغردقة 35° 37° 26° مرسى علم 36° 38° 27° الفيوم 33° 35° 21° المنيا 33° 35° 21° أسيوط 34° 36° 22° سوهاج 35° 36° 23° قنا 38° 39° 24° الأقصر 38° 39° 25° أسوان 40° 41° 26° أبو سمبل 40° 41° 26° كاترين 29° 31° 15°

وتتراوح درجات الحرارة العظمى اليوم بين 29 و40 درجة، بينما تسجل كاترين أقل درجة حرارة صغرى بـ15 درجة، في حين تصل العظمى إلى 40 درجة في أسوان وأبو سمبل.

طقس الخريف يبدأ في الظهور

وتعكس حالة الطقس اليوم بداية التغير التدريجي الذي يصاحب الانتقال من فصل الصيف إلى الخريف، مع تراجع درجات الحرارة تدريجيًا وظهور السحب وفرص الأمطار على بعض المناطق.

ورغم انخفاض الحرارة في عدد كبير من المحافظات، تظل الأجواء شديدة الحرارة خلال النهار في مناطق جنوب الصعيد، لذلك تختلف طبيعة الطقس بشكل واضح بين شمال البلاد وجنوبها.