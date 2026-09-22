زراعة الأقصر تواصل تطهير مسقى الزرقاني بإسنا لضمان وصول مياه الري إلى نهايات الأراضي الزراعية

تواصل مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر أعمال تطهير المساقي والمجاري المائية بمركز إسنا، تنفيذًا لتوجيهات علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوصيات المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، وتحت رعاية وإشراف المهندس محمد فؤاد حسن وكيل وزارة الزراعة بالأقصر.

وشملت الأعمال الميدانية بدء تطهير مسقى الزرقاني، امتداد ترعة الزرقاني، وذلك بهدف رفع كفاءة المجرى المائي وإزالة المعوقات التي قد تؤثر على حركة المياه، بما يضمن وصول مياه الري بصورة منتظمة وكافية إلى نهايات الأراضي الزراعية.

وتضمنت أعمال التطهير إزالة الحشائش والتراكمات والمخلفات الموجودة داخل المسقى، باستخدام المعدات والآلات الثقيلة التابعة لجهاز تحسين الأراضي بالأقصر، بما يسهم في تحقيق سيولة أفضل للمياه ورفع كفاءة منظومة الري بالمنطقة.

وتجرى الأعمال تحت متابعة ميدانية وفنية من المهندس عمرو جعفر، مدير إدارة الأراضي والمياه والبيئة بمديرية الزراعة، والمهندس حسين مغازي ممثلًا عن إدارة إسنا الزراعية، بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية بالمنطقة، وبالتعاون مع جهاز تحسين الأراضي بالأقصر باعتباره الجهة المنفذة لأعمال التطهير.

وأكد المهندس محمد فؤاد حسن، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، استمرار أعمال المتابعة والرصد لمختلف المجاري المائية بمراكز المحافظة، والعمل على تنفيذ خطة متكاملة لرفع كفاءة منظومة الري، بما يدعم انتظام وصول مياه الري للمزارعين ويسهم في الحفاظ على كفاءة وإنتاجية الأراضي الزراعية، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتنمية الريف المصري بمحافظة الأقصر.