قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس غدًا الثلاثاء 22 سبتمبر.. الحرارة بالقاهرة 32 درجة
أحمد موسى: ماحدث في 2011 لن يتكرر.. ولن نسمح ببناء سدود تهدد مصر
العراق والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب
مأساة جديدة بعد واقعة أيوب الجزائري.. وفاة طفلة عراقية إثر سقوطها في بئر عميقة
لا تناسب محدودي الدخل.. انتقادات برلمانية لأسعار وحدات الإيجار المنتهي بالتملك
تراجع جماعي لسعر الريال السعودي في 16 بنكا اليوم
أحمد موسى: أبي أحمد كذب على شعبه والعالم بشأن كهرباء سد النهضة
أحمد موسى: أبي أحمد كذب على شعبه.. وكهرباء سد النهضة لم تصل للإثيوبيين
اتهمت موظفا ظلما وتسببت في طرده فكيف أتوب؟.. أمين الإفتاء يجيب
اللجنة المصرية بغزة: الرئيس السيسي من أبرز المساندين للشعب الفلسطيني
رئيسة «الضرائب»: وزير المالية يوجه بتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية في نقل المعرفة وتطوير الخبرات
قدم الآن.. وظائف جديدة لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الأقصر يبحث 40 طلبا وشكوى بلقاء اليوم المفتوح

نائب محافظ الأقصر يبحث ٤٠ طلب وشكوى بلقاء اليوم المفتوح
نائب محافظ الأقصر يبحث ٤٠ طلب وشكوى بلقاء اليوم المفتوح
شمس يونس

 عقد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، لقاء اليوم المفتوح، الذي يعقد يوم الاثنين بصورة أسبوعية منتظمة بديوان عام المحافظة، للاستماع إلى شكاوى المواطنين، وذلك بحضور حسن عبد الرحمن مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، ورؤساء المدن والمراكز ومديري المديريات الخدمية أو ممثليهم.

واستمع نائب محافظ الاقصر، خلال اللقاء إلى كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين وعددهم ٤٠ طلبا وشكوى تنوعت ما بين طلبات مرافق ورعاية صحية وإسكان وتوفير فرص عمل إلى جانب توفير المساعدات لخدمات تكافل وكرامة وخدمات التضامن الاجتماعي.

ومن جانبه، أكد نائب محافظ الأقصر، على سرعة دراسة وبحث شكاوى المواطنين المقدمة والعمل على ضمان سرعة معالجة تلك المشكلات وإيجاد أنسب الحلول التي تتيح حصول كل مواطن على حقه بما لا يتعارض مع القوانين ، وتكليف إدارة خدمة المواطنين بالمتابعة الجدية والمستمرة لكافة الطلبات والشكاوي مع كافة الجهات المعنية للرد السريع والعاجل على مقدمي الطلبات بما تم في مطالبهم والشكاوى الخاصة بهم.

الأقصر اخبار الأقصر نائب محافظ الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

علم السعودية

السجن و100 ألف ريال غرامة.. قرار عاجل من السعودية بشأن الوافدين المخالفين

الشيخ المدني

‏وفاة الشيخ إبراهيم المدني مؤذن الحرم المكي الشريف

الدواجن

قفزة في أسعار الدواجن.. الفراخ البيضاء والبانيه ارتفعوا اعرف بكام اليوم

تراجع أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري

هبوط جماعي للعملات الأجنبية اليوم في البنوك.. ومفاجأة في سعر الدولار واليورو

ترشيحاتنا

أحمد سعد ورامي عياش

فيديو طريف.. أحمد سعد ورامي عياش يشاركان كواليس ديو "سلطنة "

أحمد سعد ورامي عياش

سلطنة لأول مرة تجمع بين رامي عياش وأحمد سعد

هند صبري

هند صبري تستعرض رشاقتها من الجيم

بالصور

أسباب انتفاخ البطن رغم قلة الأكل.. اعرف السبب

ليه بطنك بتنتفخ آخر اليوم رغم إنك ما أكلتيش كتير؟
ليه بطنك بتنتفخ آخر اليوم رغم إنك ما أكلتيش كتير؟
ليه بطنك بتنتفخ آخر اليوم رغم إنك ما أكلتيش كتير؟

ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟

ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟
ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟
ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟

القوات المسلحة تنظم حفل تخرج دورة «برنامج التدريب الاحترافي للمجندين» من معهد تكنولوجيا المعلومات

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تنظمان مراسم حفل تخرج دورة برنامج التدريب الاحترافي لعدد من المجندين من معهد تكنولوجيا المعلومات
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تنظمان مراسم حفل تخرج دورة برنامج التدريب الاحترافي لعدد من المجندين من معهد تكنولوجيا المعلومات
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تنظمان مراسم حفل تخرج دورة برنامج التدريب الاحترافي لعدد من المجندين من معهد تكنولوجيا المعلومات

مش كل ترتيب صحي.. 5 علامات تكشف أن حب النظام تحول لضغط نفسي

5 علامات تكشف إن حب النظام تحول لضغط نفسي
5 علامات تكشف إن حب النظام تحول لضغط نفسي
5 علامات تكشف إن حب النظام تحول لضغط نفسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لطائف

المزيد