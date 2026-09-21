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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يعزي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في وفاة شقيقه

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبدالرحمن محمد

تقدم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي؛ في وفاة شقيقه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين 21 من سبتمبر 2026.

وزير الأوقاف يعزي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في وفاة شقيقه

وأعرب وزير الأوقاف عن خالص مواساته لأسرة الفقيد وذويه وعموم آل مكتوم الكرام، سائلًا الله عز وجل  أن يربط على قلوب أهله ومحبيه، وأن يجزي الفقيد خير الجزاء عما قدمه، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مختتما البيان بقول الله تعالى ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

وزير الأوقاف الأوقاف وزير الأوقاف يعزي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

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