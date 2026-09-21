الخارجية الفرنسية: اجتماعات على مدار الأسبوع لبحث أزمة الشرق الأوسط

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، إنّ الوقت الحالي عصيب بالنسبة للدبلوماسية الفرنسية، بالتزامن مع انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستبحث الأزمات التي يواجهها العالم، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل أولوية بالنسبة لفرنسا.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد بصيلة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هناك اجتماعًا يتعلق بالأزمة في السودان ويضم جميع الأطراف المعنية، فيما سيُعقد يوم الأربعاء اجتماع آخر بشأن أوكرانيا، إلى جانب اجتماعات على مدار الأسبوع حول أزمة الشرق الأوسط، فضلًا عن اجتماعات تتناول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، موضحًا أن فرنسا تتعامل مع جميع هذه الأزمات خلال هذا الأسبوع.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن الهدف من وراء جميع هذه الاجتماعات هو إعادة الهدوء إلى المشهد في الشرق الأوسط، وكذلك إلى الاقتصاد العالمي والاقتصاد الفرنسي.