ضبط المتهمين بسرقة الأسلاك الكهربائية من محطة البحوث الزراعية بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة بعض الأسلاك الكهربائية من محطة البحوث الزراعية مريوط بالعامرية بالإسكندرية.

وبالفحص تم تحديد القائم على النشر (مشرف أمن بالمحطة المشار إليها) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 17 سبتمبر الجارى، وحال حضوره لمحل عمله اكتشف سرقة سلك كهرباء بطول 4 متر خاص بموتور مياه خارج المبنى.

وتم تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عامل خردة ، سائق مركبة "توك توك" – مقيمان بدائرة القسم)، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام مركبة "توك توك" قيادة الثانى ، وتم بإرشادهما ضبط (السلك الكهربائى المستولى عليه، مركبة التوك توك"بدون لوحات معدنية" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة).

وتم التحفظ على مركبة "التوك توك".. وإتخاذ الإجراءات القانونية.