ضبط عاطل انتحل صفة فرد شرطة على الفيس بوك

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط عاطل إنتحل صفة فرد شرطة على السوشيال ميديا.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى ونشر صورة خاصة به مرتدياً الملابس الأميرية وطلب إقتراض مبالغ مالية من متابعيه بزعم تعرضه لأزمة مالية .



بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر) وبمواجهته إعترف بإدارة الصفحة المشار إليها ، وإنتحاله صفة فرد شرطة لإقتراض مبالغ مالية من رواد مواقع التواصل الإجتماعى لإضفاء المصداقية على مطلبه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



