ضبط المتهمين بالتعدي على صاحب مقهى بأسلحة بيضاء في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي، وتضمن تضرر صاحب الحساب من شخصين لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض داخل محل عمله بالغربية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 6 / الجارى تبلغ لقسم شرطة زفتى بالغربية من صاحب الحساب : (مالك مقهى – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من شخصين لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام "سلاح أبيض" وذلك لخلافات بينهم.

وأمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما "الظاهرين بمقطع الفيديو" (طالبين – مقيمان بدائرة قسم شرطة زفتى)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهما ضبط (الأسلحة البيضاء المستخدمة فى التعدى).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

