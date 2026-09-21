صور مفبركة.. ضبط المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة على الفيس بوك

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشورين مدعومين بصور تم تداولهما بحسابين شخصيين بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا إنتحال صاحب الحسابين صفة ضابط شرطة.

وبالفحص تم تحديد وضبط القائم على إدارة الحسابين المشار إليهما (عامل "يعانى من إعاقة سمعية" - مقيم بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة)، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبسؤاله (بحضور أخصائى تخاطب) أقر بأن تلك الصور مفبركة "تم إعدادها بواسطة الذكاء الإصطناعى" وقام بنشرها بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد اللهو لتحقيق نسب مشاهدات عالية .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.