أحمد موسى يشيد بهاني سويلم: ترك كل شيء من أجل مصر.. دمر التصريحات الكاذبة بشأن سد النهضة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، دمر كل التصريحات الكاذبة التي يرددها الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة، مشيدًا بموقفه خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الدكتور هاني سويلم خرج بشكل واضح وقوي، مستخدمًا لغة قانونية، موضحًا أن الجانب الإثيوبي أدرك من خلال تصريحاته ماذا يعني بناء سد على نهر دولي.

وأشاد الإعلامي أحمد موسى بالدكتور هاني سويلم، قائلًا: «ترك كل شيء من أجل مصر».

وتابع: «أحيي الرجل العظيم الدكتور هاني سويلم، قبل أن يُعين في الحكومة كان يتقاضى ملايين الدولارات في الخارج، وتركها من أجل وزارة الموارد المائية والري».

وأكد أحمد موسى أن ما قدمه الدكتور هاني سويلم يعكس حرصه على الدفاع عن حقوق مصر المائية، والتعامل مع ملف سد النهضة وفق الأطر القانونية والدولية.