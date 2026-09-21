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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 210 أحصنة.. كل ما تريد معرفته عن أوبل جراند لاند الكهربائية

أوبل جراند لاند الكهربائية
أوبل جراند لاند الكهربائية
صبري طلبه

تقدم أوبل جراند لاند الكهربائية عالميًا ضمن فئة الـ SUV المدمجة، والتي تعتمد على منظومة دفع كهربائية بالكامل، إلى جانب حزمة من التقنيات.

بطارية ومدى السيارة أوبل جراند لاند

تعتمد السيارة أوبل جراند لاند على بطارية بسعة 73 كيلوواط ساعة، مع معدل استهلاك يبلغ 16.9 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر، وتستطيع جراند لاند الكهربائية قطع مسافة تصل إلى 322 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

أوبل جراند لاند الكهربائية

بينما تبلغ سرعتها القصوى 170 كيلومترًا في الساعة، وتدعم السيارة أوبل جراند لاند الشحن السريع بالتيار المستمر DC، حيث يمكن رفع مستوى شحن البطارية من 20 إلى 80% خلال نحو 30 دقيقة. 

أبعاد أوبل جراند لاند

يبلغ طول السيارة أوبل جراند لاند الكهربائية 4,650 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,905 مم وارتفاعها إلى 1,665 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,795 مم. في حين تبلغ سعة صندوق الأمتعة 500 لتر، وتحصل السيارة على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، كما تأتي بجنوط قياس 20 بوصة في المحورين الأمامي والخلفي.

أوبل جراند لاند الكهربائية

تجهيزات أوبل جراند لاند

تحتوي جراند لاند الكهربائية على شاشة مركزية للمعلومات والترفيه بقياس 16 بوصة، مع دعم Apple CarPlay و Android Auto بصورة لاسلكية، وتضم السيارة أيضًا شاشة للعدادات بقياس 10 بوصات، إلى جانب نظام صوتي مكون من 10 سماعات، ومقودًا متعدد الوظائف مع خاصية التدفئة، بالإضافة إلى نظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، وشاحن لاسلكي للهواتف في الصف الأول.

وتضم السيارة مجموعة واسعة من أنظمة الحماية والمساعدة أثناء القيادة، من بينها المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، ونظام التحكم في قوة الجر والثبات الإلكتروني، كما تتوفر أنظمة تحذير من التصادم الأمامي مع مكابح طوارئ ذاتية، بالإضافة إلى مثبت سرعة متكيف ومراقبة إجهاد السائق.

أوبل جراند لاند الكهربائية

وتدعم جراند لاند الكهربائية أيضًا قراءة إشارات السرعة على الطريق، ومراقبة المنطقة العمياء، والتحذير من الخروج عن المسار مع مساعد البقاء داخله، وتشمل التجهيزات كذلك تحذير حركة المرور الخلفية، إلى جانب حساسات ركن في الأمام والخلف وكاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة.

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