الجونة السينمائي.. فتح باب التقديم لمسابقة عيش للأفلام القصيرة حول الأمن الغذائي

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر، بالتعاون مع مهرجان الجونة السينمائي وزيست، فتح باب التقديم للنسخة الجديدة من مسابقة "عيش" السنوية، داعيًا صنّاع الأفلام من مصر ومختلف أنحاء العالم العربي إلى تقديم أفكار لأفلام قصيرة تسلط الضوء على قضية الأمن الغذائي.

وتواصل المسابقة التي تنطلق نسختها الثالثة هذا العام، تسليط الضوء على أهمية الأمن الغذائي من خلال السرد القصصي. وتحمل كلمة "عيش" في اللغة العربية معنيين: الأول هو "الخبز" والثاني يحمل معنى "الحياة". وتدعو المبادرة صنّاع الأفلام الناشئين إلى استكشاف الأبعاد الإنسانية للأمن الغذائي من خلال السينما.

وقالت رود الحلبي، ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر "نفخر برؤية شراكتنا مع مهرجان الجونة السينمائي وشركة زيست تنمو عامًا بعد عام، ونشعر بفخر خاص بوصول هذه المبادرة المميزة إلى نسختها الثالثة، بما يوسع نطاق أثرها ويسهم في إيصال الحوار حول الأمن الغذائي إلى جماهير جديدة".



وأضافت: يتجاوز السرد القصصي وصناعة الأفلام مجرد إطلاعنا على واقع الأمن الغذائي؛ ففي هذا العام، وبفضل تكريم "خوفو" الفيلم الفائز في دورتنا الأولى، في مهرجان لوكارنو السينمائي، نجحنا في بناء روابط مع شبكات وأفراد محورين يمتلكون القدرة على المناصرة وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي".



تدور قصة فيلم "خوفو"، الفيلم الفائز في النسخة الأولى من مسابقة عيش، حول صبي من منطقة "نزلة السمان" القريبة من أهرامات الجيزة، حيث يهدد المصدر الوحيد لدخل أسرته، وهو جمل مريض، بانهيار كل شيء.



وشهد الفيلم عرضه الدولي الأول ضمن فعاليات الدورة التاسعة والسبعين لمهرجان لوكارنو السينمائي، الذي يُعد واحداً من أرقى المنصات العالمية للمواهب الصاعدة. واكتسبت مسابقة عيش تقديراً دولياً كبيرًا هذا العام حين حصد فيلم "خوفو" جائزة "الفهد الفضي" في مهرجان لوكارنو.



ويعلق عمرو منسي، المؤسس الشريك والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي "ينطلق تعاوننا المستمر مع برنامج الأغذية العالمي من إيمان مشترك بقدرة السرد القصصي على إحداث التغيير".

وأضاف "نشعر بفخر خاص لحصول فيلم “خوفو”، الفائز في النسخة الأولى من مسابقة “عيش”، على تقدير دولي في مهرجان لوكارنو السينمائي. ويؤكد نجاحه قدرة القصص المتجذرة محليًا على الوصول والتأثير عالميًا".

وتتولى لجنة تحكيم تضم نخبة من صنّاع الأفلام والمنتجين وخبراء الصناعة، مراجعة المشاركات المستوفية للشروط واختيار فكرة الفيلم الفائزة، استنادًا إلى إبداعها وإمكاناتها في السرد القصصي وقدرتها على تسليط الضوء على قضايا الأمن الغذائي.

وسيُعلن عن الفائز خلال مهرجان الجونة السينمائي، ليحصل على جائزة تتمثل في تمويل أولي يدعم إنتاج فكرة الفيلم وتحويلها إلى عمل سينمائي قادر على الوصول إلى الجمهور في المنطقة وحول العالم.



برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هو أكبر منظمة إنسانية في العالم، ينقذ الأرواح في حالات الطوارئ، ويستخدم المساعدات الغذائية لتمهيد الطريق نحو السلام والاستقرار والازدهار للأشخاص الذين يتعافون من النزاعات والكوارث وآثار الظواهر المناخية المتطرفة.

يُعد مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويهدف إلى عرض مجموعة واسعة ومتنوعة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع اهتمام خاص بالسينما العربية، أمام جمهور شغوف وواسع المعرفة بالسينما، إلى جانب تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صنّاع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين في أجواء من التعاون والتبادل الثقافي.

ويسعى إلى تعزيز نمو صناعة السينما في المنطقة ودعمها، وتوفير منصة تتيح لصنّاع الأفلام عرض أعمالهم، فضلًا عن اكتشاف أصوات ومواهب جديدة.

