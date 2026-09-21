أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس اليوم

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5493 جنيه للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6385 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7277 جنيه للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50100 جنيه.



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 21 سبتمبر 2026.

الدولار

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي



سعر البيع: 52.10 جنيه

سعر الشراء: 52.03 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 60.21 جنيه

سعر الشراء: 59.95 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 70.37 جنيه

سعر الشراء: 70.02 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.87 جنيه

سعر الشراء: 13.84 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.19 جنيه

سعر الشراء: 14.16 جنيه.



وقالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية بدأت تتحسن بشكل ملحوظ في معظم محافظات الجمهورية، مع انخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، مشيرة إلى أن معظم القيم المسجلة أصبحت حول معدلاتها الطبيعية بالنسبة إلى هذا الوقت من العام.

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج «أحداث الساعة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الأجواء بدأت تقترب تدريجيًا من الطقس الخريفي، بالتزامن مع ظهور السحب التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس، خصوصًا خلال فترات الصباح، وهو ما يساعد على جعل الأجواء أكثر اعتدالًا.

درجات الحرارة المتوقعة

وأوضحت غانم أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تتراوح بين 31 و32 درجة مئوية، بينما يتراوح متوسط درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي في القاهرة بين 32 و33 درجة مئوية، دون وجود توقعات بحدوث ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة.

متى نشعر بالبرودة؟

وحول موعد الشعور بالبرودة بشكل أوضح، أوضحت المتنبئ الجوي أن الإحساس بالبرودة خلال فترات الليل قد يبدأ بصورة ملحوظة مع منتصف أكتوبر، مشيرة إلى أن ذلك قد يكون مناسبًا للبدء في تغيير الملابس الصيفية إلى الملابس الخريفية، مع اصطحاب جاكيت خفيف عند الخروج، خاصة في المدن الجديدة والمناطق المفتوحة.

تحذير من الملابس الشتوية

وفي الوقت نفسه، نصحت غانم بعدم التسرع في ارتداء الملابس الشتوية أو الثقيلة خلال الفترة الحالية، بسبب استمرار ارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات النهار، رغم انخفاضها مقارنة بالفترات الماضية.