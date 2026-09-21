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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عيار 21 بـ 6385 جنيها.. مفاجأة جديدة بشأن أسعار الذهب

الذهب
الذهب
البهى عمرو

 في الوقت الذي يواصل فيه الذهب تحركاته المتقلبة تحت تأثير التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية، يجد المواطن نفسه أمام معادلة مزدوجة؛ فالمعدن الأصفر لم يعد مجرد وسيلة للزينة أو جزءًا أساسيًا من تجهيزات الزواج، بل أصبح بالنسبة للبعض أحد خيارات الاستثمار والحفاظ على قيمة الأموال، بينما تفرض ارتفاعات الأسعار نفسها على ميزانيات المقبلين على الزواج وتدفعهم إلى إعادة التفكير في شكل وقيمة الشبكة.

الذهب يتأثر بالأسواق العالمية

الذهب
الذهب 


أكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقًا، أن الفترة الحالية تشهد حالة من عدم الاستقرار في أسعار الذهب، موضحًا أن الذهب سلعة عالمية تتأثر بصورة مباشرة بالأحداث الدولية والسياسية.

وقال نجيب، خلال تصريحات تلفزيونية، إن لكل دولة ظروفها الاقتصادية والسياسية الخاصة، إلا أن السوق المحلية تتأثر بشكل مباشر بتحركات سعر أوقية الذهب عالميًا.

شبكة العروس
الذهب 

وأوضح أن سعر أوقية الذهب وصل إلى 4360 دولارًا، مشيرًا إلى أن تحركات الأسعار العالمية تنعكس على مستويات الذهب في السوق المحلية.

الاستثمار في الذهب يحتاج إلى صبر

 


ونصح نادي نجيب المواطنين الراغبين في الاستثمار بالذهب بالنظر إليه باعتباره أحد الأصول التي يُنظر إليها على نطاق واسع كملاذ آمن، مع ضرورة عدم التعامل معه باعتباره استثمارًا قصير الأجل.

وأشار إلى أن من يشتري الذهب بهدف الاستثمار عليه أن يكون مستعدًا للاحتفاظ به لمدة قد تصل إلى عام ونصف، حتى لا يضطر إلى البيع بعد فترة قصيرة من الشراء، خصوصًا إذا جاءت حركة الأسعار في توقيت غير مناسب للبيع.

لا تضع كل أموالك في الذهب

 


وفي الوقت نفسه، حذر نجيب من استثمار كامل المدخرات في الذهب، مؤكدًا أهمية تنويع الاستثمارات وتقسيم الأموال بين أكثر من وعاء.

وأوضح أن تنويع المدخرات يقلل من احتمالية اضطرار المستثمر إلى بيع الذهب سريعًا لتوفير السيولة، خاصة أن الأسعار تخضع لمتغيرات عالمية واقتصادية وسياسية يصعب التنبؤ باتجاهاتها على المدى القصير.

وشدد على أن الاستثمار في الذهب يحتاج إلى الصبر، خصوصًا في ظل تأثر المعدن الأصفر المستمر بالتطورات العالمية.

الشبكة.. سوق يتغير مع ارتفاع الأسعار


وبالتزامن مع تحركات أسعار الذهب، تشهد سوق المجوهرات تغيرات في اختيارات المقبلين على الزواج، خاصة فيما يتعلق بالشبكة التي تمثل أحد المكونات الأساسية في تقاليد الزواج.

 واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم  الاثنين 21 سبتمبر 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5493 جنيه للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6385 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7277 جنيه للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب50100  جنيه.

الذهب شعبة الذهب أوقية الذهب سعر الذهب سعر جرام الذهب

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