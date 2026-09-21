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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم.. وعيار 18 مفاجأة

الذهب
الذهب
أمل مجدى

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026 انخفاضاً في منتصف التعاملات ، وسجل الذهب عيار 18 نحو 5442، وقد يختلف سعر المصنعية من تاجر لآخر.

أسعار الذهب اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 4233 جنيهًا للجرام.

وسجل  الذهب عيار 18 إلى 5442 جنيهًا للجرام.

ونزل سعر الذهب عيار 21 إلى 6350 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7257 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب والسبائك

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 50800 جنيه 

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 72570 جنيهًا.

سعر الأونصة تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 225692 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 362850 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا
 

تراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.59% إلى نحو 4352 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24).

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