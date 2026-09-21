هبوط أسعار الذهب في بداية التعاملات.. اعرف سعر عيار 21 اليوم الإثنين

تراجع سعر الذهب اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026، وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 4362.60 دولار للأوقية ، بعد أن لامس يوم الجمعة أعلى مستوى في أسبوع.



وتراجعت العقود الأمريكية ‌الآجلة للذهب 0.6 في المئة إلى 4400.20 دولار.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب اليوم الإثنين وجاءت الأسعار كالتالي…

سعر جرام الذهب جرام 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، نحو 7290 جنيهًا للبيع و7235 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، اليوم الإثنين 6380 جنيهًا للبيع و6330 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5470 جنيهًا للبيع و5425 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 4255 جنيهًا للبيع و4220 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وفيما يخص أسعار العملات الذهبية، سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين نحو 51040 جنيهًا للبيع و50640 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة محليًا اليوم الإثنين

وبلغت قيمة أونصة الذهب في السوق المحلية نحو 226790 جنيهًا للبيع و225010 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عالميًا الآن

وعالميًا، سجلت أونصة الذهب عند مستوى4362 دولار، وهو سعر افتتاح تعاملات البورصة العالمية اليوم ، بعد توقف التداولات لمدة يومين السبت والأحد العطلة الرسمية للأسواق العالمية .

العوامل المؤثرة على سعر الذهب

يؤثر على سعر الذهب عدة عوامل أبرزها..

سعر الدولار الأمريكي: توجد علاقة عكسية بين الذهب والدولار؛ فعندما يرتفع الدولار، ترتفع تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى فيقل الطلب وينخفض السعر، والعكس صحيح.

أسعار الفائدة: رفع البنوك المركزية (مثل الفيدرالي الأمريكي) لأسعار الفائدة يزيد من جاذبية السندات والأوعية الادخارية ويقلص الإقبال على الذهب الذي لا يمنح عائداً دورياً.

التضخم ومعدلات غلاء المعيشة: يُعتبر الذهب الملاذ الآمن والأداة الأبرز للتحوط ضد تآكل القوة الشرائية للعملات، لذا ترتفع أسعاره مع زيادة معدلات التضخم.

التوترات والأزمات السياسية: الحروب، والمشكلات الجيوسياسية، وحالات عدم اليقين الاقتصادي تدفع المستثمرين والدول نحو شراء الذهب لضمان حفظ القيمة.

العرض والطلب محلياً وعالمياً:

كميات الذهب المستخرجة من المناجم، وحجم الطلب الفعلي من قطاعات الصناعة والمجوهرات، أو شراء البنوك المركزية للسبائك.