مجزرة تهز إثيوبيا.. مصرع 12 وأكثر من 80 مصابا بإقليم جامبيلا

لقي ما لا يقل عن 12 شخصاً حتفهم إثر أعمال عنف وقعت في مقاطعة "إيتانغ" الخاصة (Itang Special Woreda) التابعة لإقليم "جامبيلا" في إثيوبيا يوم 18 سبتمبر، وذلك بعد أن استقبل مركز "كولي" الصحي 88 مصاباً جراء هذه الأحداث، وفقاً لما ذكرته منظمة “أطباء بلا حدود”.

وأفادت منظمة أطباء بلا حدود، بأن ثمانية مصابين كانوا قد فارقوا الحياة بالفعل عند وصولهم إلى المركز الصحي، بينما توفي أربعة آخرون فور وصولهم رغم جهود الطواقم الطبية أما بقية المصابين فقد عولجوا من إصابات تراوحت بين الخطيرة والطفيفة.

كما أشارت المنظمة إلى أنه تم تحويل 13 مصاباً إلى مستشفيات في "جامبيلا" لتلقي رعاية طبية إضافية، بحسب ما أفادت به صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية.

وقال جول بادشاه، مدير عمليات منظمة "أطباء بلا حدود" في إثيوبيا (ومقره نيروبي): "تتمثل أولويتنا في تقديم الرعاية الطبية العاجلة لكل من يحتاجها، بناءً على الاحتياجات الطبية فقط وبغض النظر عن الهوية أو الخلفية".

ودعا بادشاه جميع الأطراف الضالعة في أعمال العنف إلى ضبط النفس وحماية المدنيين من المزيد من الأذى.

وتواصل فرق المنظمة في مركز "كولي" الصحي التعامل مع تدفق المصابين عقب أعمال العنف التي شهدتها مقاطعة "إيتانغ" الخاصة.

ولم تقدم المنظمة الطبية تفاصيل إضافية حول ملابسات العنف أو هوية الأطراف المتورطة فيه.