وثيقة موقعة| إثيوبيا.. 7 جماعات مسلحة تتحالف للإطاحة بـ آبي أحمد وتشكيل حكومة انتقالية

أعلنت 7 جماعات مسلحة إثيوبية، منها جبهة تحرير شعب تيجراي، وأمهرة فانو، وجيش تحرير أوروميا، عن تحالف رسمي للإطاحة برئيس الوزراء آبي أحمد وتشكيل حكومة انتقالية.

وحسب تقارير إعلامية؛ فإن هذا التحالف، المسمى "تحالف القوات الشعبية الإثيوبية من أجل البقاء"، يضم 6 مناطق (تيغراي، وأمهرة، وأوروميا، وأوغادين، وعفار، وبني شنقول-جوموز).

يذكر أن أمهرة فانو قاتلت إلى جانب القوات الفيدرالية ضد جبهة تحرير شعب تيجراي قبل أربع سنوات فقط خلال حرب تيجراي.

ووصفت جبهة تحرير شعب تيجراي هذا التحالف بأنه "لا رجعة فيه" بموجب وثيقة موقعة.