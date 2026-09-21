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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إنذار إسرائيلي خاطئ بالجليل الأعلى.. والاحتلال يقصف درعا بسوريا

غارات إسرائيلية واعتداءات في لبنان في وقت سابق
غارات إسرائيلية واعتداءات في لبنان في وقت سابق
محمد على

قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أنه جرى الإخبار بإطلاق صفارات الإنذار في المالكية بالجليل الأعلى، لكن تبين لاحقا أن الامر ليس تهديدا.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن الإنذارات التي أطلقت في منطقة المالكية بالجليل الأعلى كانت نتيجة تشخيص خاطئ.

 ولاتعد حالات الانذار الخاطئ هي الأولى التي تطلق في المناطق الجنوبية من لبنان والمحتلة من قبل الاحتلال.

قصف على سوريا

وفي سوريا، أفادت  وكالة سانا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بالمدفعية أطراف 3 قرى في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي جنوبي سوريا.

كما سبق اليوم، أن  قصفت إسرائيل، واديي عابدين والرقاد بعدة قذائف مدفعية، بالتزامن مع استهداف أطراف قرية جملة في منطقة حوض اليرموك، وفق ما أفادت وكالة سانا.

كما أطلقت القوات الإسرائيلية النار من أحد مواقعها على خط فضّ الاشتباك لعام 1974 باتجاه أطراف بلدة عابدين.

وكان الجيش الإسرائيلي استهدف أمس أيضا بعدة قذائف مدفعية حرش قرية بئر عجم ومحيط بلدة الرفيد بريف القنيطرة.


و منذ سقوط النظام السوري السابق في ديسمبر 2024، واصلت إسرائيل انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وتنفيذ اعتداءات بالقذائف وغيرها.

فيما أكدت دمشق تمسكها باتفاق فض الاشتباك، معلنة استعدادها للتفاوض مع الجانب الإسرائيلي، بغية التوصل لاتفاق أمني.

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