ندوة توعوية للأطفال المرضى حول تقرحات الفم ونظافة الأسنان بمستشفى «شفاء الأورمان» بالأقصر

نظمت مستشفى «شفاء الأورمان» لعلاج الأورام بالمجان للأطفال بمحافظة الأقصر، ندوة توعوية وتثقيفية مخصصة للأطفال المرضى داخل المستشفى، تناولت أهمية العناية بصحة الفم والأسنان، وكيفية الوقاية من تقرحات الفم والحد من مضاعفاتها أثناء رحلة العلاج.

وتناولت الندوة التثقيفية أهمية العناية بصحة الفم والأسنان، وكيفية الوقاية من التقرحات الفموية الناتجة عن البروتوكولات العلاجية، ودور العناية اليومية بالأسنان في الحد من المضاعفات الصحية وتجنب انتشار الأورام أو التهابات الأنسجة أثناء رحلة العلاج.

وأوضح الدكتور محمود الزمبيلي مدير مستشفى شفاء الأورمان للأطفال، أن الندوة شهدت تفاعلاً كبيراً من الأطفال وأسرهم، حيث قدم الفريق الطبي والإخصائيون شرحاً مبسطاً واستعراضاً لأفضل الممارسات اليومية لتنظيف الأسنان باستخدام أدوات معقمة ولطيفة تتناسب مع طبيعة مناعة الأطفال خلال فترة تلقي العلاج الكيماوي والإشعاعي.

وأضاف مدير مستشفى شفاء الأورمان، أنه شملت الندوة ورش عمل تفاعلية لتشجيع الصغار على الالتزام بالإرشادات الطبية لضمان سلامة الفم وحمايته من أي تقرحات قد تعوق تناول الطعام أو تسبب آلاماً إضافية، وكذلك تسليط الضوء على الدور المحوري للنظافة الشخصية للفم في الحد من انتشار الأورام.

من جانبه أوضح الأستاذ «محمود فؤاد» الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار الحرص التام والمستمر على صحة وسلامة الأطفال المرضى، وتقديم منظومة رعاية متكاملة لا تقتصر على البروتوكولات العلاجية فحسب، بل تمتد لتشمل الجوانب التثقيفية والوقائية والنفسية.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن الحفاظ على سلامة وصحة الفم والأسنان لدى الأطفال يعد خط دفاع أساسي لحمايتهم من أي مضاعفات جانبية، مؤكداً على مواصلة تقديم كافة سبل الدعم والمبادرات التوعوية التي تضمن توفير بيئة صحية وآمنة للأطفال طوال فترة علاجهم بالمستشفى.