قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سبيكة 20 جرام بكام؟.. أسعار سبائك الذهب BTC اليوم
تحقيق فرنسي مع "ناصر الخليفي" بشأن شبهات تضارب المصالح في حقوق البث
فلسطين.. استنفار للاحتلال الإسرائيلي بعد مقتل مستوطن واقتحامات للأقصي
كلوب عن هاتريك صلاح مع طرابزون: أعادني إلى أيام ليفربول
الجيش الإيراني يعلن إسقاط مسيّرة استطلاعية متطورة من طراز أوربيتر
وزير التموين لـ أحمد موسى: مصر تؤمّن احتياجاتها من القمح.. والاحتياطي يكفي 6 أشهر
سدينا العجز النهارده| أول رد من المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم على شكاوى نقص المعلمين
السفير فائد مصطفى: الدور المصري محوري وأساسي في دعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير
هل لدينا أزمة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية؟.. أحمد موسى يفتح ملف الأمن الغذائي في مصر
موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟
الدفاع الروسية: إسقاط 1951 طائرة مسيرة أوكرانية و8 صواريخ كروز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شفاء الأورمان بالأقصر تنظم ندوة تثقيفية حول الوقاية من السرطان

لتوعية العاملين بالقطاع السياحي.. شفاء الأورمان بالأقصر تنظم ندوة تثقيفية حول الوقاية من الأورام السرطانية
لتوعية العاملين بالقطاع السياحي.. شفاء الأورمان بالأقصر تنظم ندوة تثقيفية حول الوقاية من الأورام السرطانية
شمس يونس

نظمت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، ندوة توعوية موسعة استهدفت العاملين في القطاع السياحي والمؤسسات الفندقية بالمحافظة، وذلك في إطار حرص المستشفى على نشر الوعي الصحي بأهمية طرق الوقاية والكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

حيث ألقى الدكتور عبد الرحمن عصام نائب المدير التنفيذي لشئون الجراحة والعمليات بمستشفي شفاء الأورمان، محتويات توعوية تناولت أسباب الإصابة بأورام البروستات، وأهمية الفحوصات الدورية في رفع نسب الشفاء التام عند اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة، وذلك بحضور عدد كبير من كوادر وموظفي القطاع السياحي.

كما تناولت الندوة تسليط الضوء على دور الفحوصات المنتظمة في اكتشاف الأورام في مراحلها الأولى وتسهيل رحلة العلاج، بجانب تقديم نصائح حول التغذية السليمة وممارسة الرياضة والابتعاد عن العوامل المسببة للمخاطر كالالتزام بالحد من التدخين.

واستعرضت الندوة التوعية التعريف بالخدمات التشخيصية والعلاجية المتاحة داخل مستشفى شفاء الأورمان وكيفية الاستفادة منها، بالإضافة إلى فتح باب النقاش المباشر مع المشاركين وتفنيد المفاهيم الخاطئة والمستقرة حول مرض السرطان.

من جانبه، أكد  «محمود فؤاد»، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، حرص المستشفى المتواصل على تنظيم مثل هذه الفعاليات التوعوية والتثقيفية التي تستهدف مختلف القطاعات والمؤسسات في محافظات الصعيد.

وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إلى أن هذه الجهود تأتي إيماناً بالدور المحوري للتوعية والوقاية باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة الأمراض، وهو ما يوازي في أهميته تقديم أفضل مستويات الرعاية العلاجية والخدمات الطبية المتطورة للمرضى.

الأقصر اخبار الأقصر شفاء الاورمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوبر 2026

يوم أم 3؟.. إجازة 6 أكتوبر2026 للقطاع الخاص والحكومي

طبيب

أولادي فى ذمة الله.. طبيب يودع أبناءه الثلاثة بكلمات تهز القلوب

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1300 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

وحدات سكنية

بدأ رسميا الآن .. شروط الحجز لـ شقق الإيجار التمليكي التابع لوزارة الإسكان

صورة موضوعية

ظهور نادر لـ 3 أفراد من «عروس البحر Dugong» أمام الغردقة بالقرب من جزيرة مجاويش | شاهد

محمد صلاح

سيمفونية .. ماذا قالت الصحافة العالمية والتركية عن محمد صلاح بعد هاتريك جالطة سراي؟

الأهلي

العين فلقت الحجر.. لعنة الإصابات تضرب فريق الأهلي

ترشيحاتنا

الشاطئية

عقب انسحاب انجولا ...منتخب مصر للشاطئية يواجه موريشيوس

القناة الرسمية للنادي

قناة ريال مدريد الرسمية تعلن التوقف عن تحليل مباراة أتلتيكو مدريد احتجاجًا على التحكيم

أندوني إيرولا

إيرولا يشيد بجاكيه بعد قيادة ليفربول للفوز على بورنموث

بالصور

سعر الدولار الآن في البنوك.. هل تجاوز 52 جنيه؟

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك

تألق أمينة ابنة نسرين أمين بإطلالة ملفتة | شاهد

ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل إنه لم يعد صالحًا للاستخدام

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف

فيديو

سامر أبو طالب

من الأزياء إلى الحب والصداقة.. سامر أبو طالب يستعيد الثمانينيات بفيديو كليب أغنية “رقصوني”

حجازى متقال

بمزيج من الفلكلور والذكاء الاصطناعي.. حجازي متقال يطرح «فين قلبي»

صورة من تدريب ميدوزا المشترك

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

عمرو دياب

عمرو دياب يواصل حفلاته في الوطن العربي.. الكويت المحطة التالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

نجاة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد