شفاء الأورمان بالأقصر تنظم ندوة تثقيفية حول الوقاية من السرطان

نظمت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، ندوة توعوية موسعة استهدفت العاملين في القطاع السياحي والمؤسسات الفندقية بالمحافظة، وذلك في إطار حرص المستشفى على نشر الوعي الصحي بأهمية طرق الوقاية والكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

حيث ألقى الدكتور عبد الرحمن عصام نائب المدير التنفيذي لشئون الجراحة والعمليات بمستشفي شفاء الأورمان، محتويات توعوية تناولت أسباب الإصابة بأورام البروستات، وأهمية الفحوصات الدورية في رفع نسب الشفاء التام عند اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة، وذلك بحضور عدد كبير من كوادر وموظفي القطاع السياحي.

كما تناولت الندوة تسليط الضوء على دور الفحوصات المنتظمة في اكتشاف الأورام في مراحلها الأولى وتسهيل رحلة العلاج، بجانب تقديم نصائح حول التغذية السليمة وممارسة الرياضة والابتعاد عن العوامل المسببة للمخاطر كالالتزام بالحد من التدخين.

واستعرضت الندوة التوعية التعريف بالخدمات التشخيصية والعلاجية المتاحة داخل مستشفى شفاء الأورمان وكيفية الاستفادة منها، بالإضافة إلى فتح باب النقاش المباشر مع المشاركين وتفنيد المفاهيم الخاطئة والمستقرة حول مرض السرطان.

من جانبه، أكد «محمود فؤاد»، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، حرص المستشفى المتواصل على تنظيم مثل هذه الفعاليات التوعوية والتثقيفية التي تستهدف مختلف القطاعات والمؤسسات في محافظات الصعيد.

وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إلى أن هذه الجهود تأتي إيماناً بالدور المحوري للتوعية والوقاية باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة الأمراض، وهو ما يوازي في أهميته تقديم أفضل مستويات الرعاية العلاجية والخدمات الطبية المتطورة للمرضى.