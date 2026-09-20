موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

يترقب المواطنون في مصر موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026، خاصة مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة، وفقًا للجدول الزمني المنظم لتطبيق التوقيت الصيفي والشتوي في مصر، بينما يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام، وهو ما يعني أن التوقيت الشتوي في مصر 2026 يبدأ يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، بعد انتهاء يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، وفقًا للموعد المحدد هذا العام.

متى يتم تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر؟

بدأ تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حيث تم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، وفقًا لأحكام قانون تنظيم العمل بالتوقيت الصيفي بشكل سنوي، ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام، على أن يبدأ بعدها تطبيق التوقيت الشتوي 2026 من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة، وفقًا للجدول الزمني المحدد بالقانون.

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وحسب الموعد المحدد للتغيير خلال عام 2026، ينتهي التوقيت الصيفي مع نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، ويبدأ التوقيت الشتوي يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، مع تأخير الساعة 60 دقيقة، وهو الموعد الذي يترقبه المواطنون خلال الفترة الحالية لمعرفة موعد تغيير الساعة والاستعداد لضبط الأجهزة والهواتف.

كم ساعة يتم تأخير الساعة في التوقيت الشتوي 2026؟

يتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند الانتقال من التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي، ويأتي ذلك وفقًا للنظام المحدد لتغيير الساعة في مصر، بحيث يعود التوقيت إلى وضعه المعتاد بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي في نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

ويبحث المواطنون خلال هذه الفترة عن كيفية التعامل مع تغيير الساعة، خاصة على الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، إلا أن تفعيل إعدادات الوقت والتاريخ التلقائية يتيح تحديث الساعة وفق التوقيت الجديد دون الحاجة إلى إجراء التعديل يدويًا في الحالات التي تدعم فيها الأجهزة هذا الإعداد.

كيف يتم تغيير الساعة على هواتف الأندرويد؟

عند تطبيق التوقيت الشتوي والعمل بالنظام الجديد، يقبل العديد من المواطنين على تغيير الساعة على هواتفهم، ويمكن ضبط الوقت من خلال الدخول إلى «الإعدادات»، ثم اختيار «إعدادات إضافية» أو Additional setting، وبعد ذلك الضغط على «الوقت والتاريخ» Date & Time.

ويتم بعد ذلك تفعيل خيار «الضبط التلقائي»، ثم إعادة تشغيل الهاتف وحفظ التغييرات، وبذلك يمكن للهاتف تحديث الوقت وفق الإعدادات الجديدة عند تطبيق التوقيت الشتوي.

وتختلف أسماء بعض الخيارات قليلًا من هاتف إلى آخر حسب نوع الجهاز وإصدار نظام التشغيل، إلا أن الخطوات الواردة تعتمد على الوصول إلى إعدادات الوقت والتاريخ وتفعيل الضبط التلقائي.

كيف يتم ضبط الساعة على هواتف iPhone؟

يمكن ضبط الساعة على هواتف iPhone من خلال الدخول إلى «الإعدادات»، ثم اختيار «عام»، وبعد ذلك الضغط على «التاريخ والوقت»، ثم تفعيل خيار «التعيين تلقائيًا».

ويتم تحديث الوقت تلقائيًا وفق التوقيت الشتوي الجديد، ويستطيع المستخدم الاعتماد على إعداد الوقت التلقائي بدلًا من إجراء تغيير يدوي للساعة عند بدء تطبيق التوقيت الجديد.

لماذا يتم تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر؟

يأتي قرار تطبيق التوقيت الشتوي 2026 ضمن خطة الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة، حيث يساعد تغيير التوقيت على خفض الاعتماد على الإضاءة الاصطناعية خلال المساء نتيجة قصر ساعات النهار خلال فصل الشتاء، إلى جانب دوره الرئيسي في تنظيم مواعيد العمل والمدارس والقطارات والرحلات الجوية.

تغيير التوقيت الشتوي يسهم في تحسين استغلال الوقت وتوزيعه بما يتناسب مع طبيعة الحياة اليومية، سواء في العمل أو الدراسة، بما يمنح الأفراد توازنًا أفضل بين نشاطهم اليومي وفترات الليل.

يأتي نظام تغيير الساعة في مصر وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم فترة تطبيق التوقيت الصيفي والانتقال إلى التوقيت الشتوي، ويحدد أن التوقيت الصيفي يمتد من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

لماذا يتم اختيار يوم الجمعة لتغيير الساعة؟

يأتي اختيار يوم الجمعة لتطبيق التوقيت الشتوي أو الصيفي لكونه عطلة رسمية لمعظم الموظفين العاملين في الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب المدارس، ما يمنح المواطنين والمؤسسات فرصة كافية لضبط التوقيت الجديد قبل بدء أسبوع العمل، إلى جانب تقليل احتمالات حدوث أي مشكلات بسبب تغيير التوقيت.

ويتيح تطبيق تغيير الساعة في بداية يوم الجمعة للمواطنين والمؤسسات وقتًا كافيًا للتعامل مع النظام الجديد قبل استئناف الأنشطة المعتادة، كما يساعد على تقليل الارتباك المرتبط بالمواعيد المختلفة التي تعتمد على التوقيت الرسمي.

هل يجب تغيير الساعة يدويًا عند بدء التوقيت الشتوي؟

لا يحتاج المستخدم بالضرورة إلى تغيير الساعة يدويًا إذا كان الهاتف مضبوطًا على تحديث الوقت والتاريخ تلقائيًا، ولذلك تأتي أهمية التأكد من تفعيل خيار «الضبط التلقائي» على هواتف الأندرويد أو خيار «التعيين تلقائيًا» على هواتف iPhone قبل موعد تطبيق التوقيت الشتوي.

وفي حال عدم تحديث الساعة تلقائيًا، يستطيع المستخدم مراجعة إعدادات الوقت والتاريخ على الهاتف والتأكد من تفعيل الإعدادات الخاصة بالتحديث التلقائي، ثم إعادة تشغيل الهاتف وحفظ التغييرات وفق الخيارات المتاحة على الجهاز.

متى ينتهي التوقيت الصيفي ويبدأ الشتوي في مصر 2026؟

ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في مصر مع نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، ويبدأ التوقيت الشتوي بعد ذلك من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة، ويوافق هذا الموعد في عام 2026 يوم الجمعة 30 أكتوبر.

ويظل التوقيت الصيفي هو المعمول به خلال الفترة الحالية من شهر سبتمبر وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، بينما يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي بعد ذلك وفق الجدول الزمني المحدد، وهو ما يجعل موعد تأخير الساعة من الموضوعات الخدمية التي يزداد البحث عنها مع اقتراب نهاية أكتوبر.

ما الذي يجب فعله قبل موعد التوقيت الشتوي 2026؟

يُنصح المواطنون بمراجعة إعدادات الوقت والتاريخ على الهواتف والأجهزة الإلكترونية قبل موعد تطبيق التوقيت الشتوي، والتأكد من تفعيل الضبط التلقائي حتى يتم تحديث الساعة وفق التوقيت الجديد، مع الانتباه إلى المواعيد التي تعتمد على التوقيت الرسمي.

ويظل موعد التوقيت الشتوي في مصر 2026 مرتبطًا بالقواعد المنظمة لتطبيق التوقيت الصيفي، إذ ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، ثم يتم تأخير الساعة 60 دقيقة مع بدء التوقيت الشتوي يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، وهو الموعد الذي ينبغي الاستعداد له من خلال مراجعة إعدادات الأجهزة والمواعيد المختلفة.