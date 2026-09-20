بزعم علاجهم روحانيا.. القبض على نصاب استولى على أموال المواطنين بالمنصورة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم؛ من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحاني، وممارسة أعمال الدجل والشعوذة، والترويج لنشاطه الإجرامي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث المنصورة بالدقهلية، وتبين أنه عاطل «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه؛ تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته؛ أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتُخذت الإجراءات القانونية.