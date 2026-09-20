بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفي مشاجرة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من جيرانها لقيامهم بالتهجم على منزلها والتعدى عليها وأسرتها بالضرب بالدقهلية.







بالفحص تبين وجود خلافات حول الجيرة ولهو الأطفال بين طرف أول: (القائمة على النشر ، وزوجها ، وصديقه – مقيمين بدائرة المركز) وطرف ثان: (7 أشخاص) تعدوا خلالها على بعضهما بالضرب والسب محرر بشأنها محضرين بتاريخى (20 ، 24) أغسطس المنقضى ، وقد تم ضبط الطرفين وإتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه .. وتولت النيابة العامة التحقيق.









