العثور على جثمان صغيرة في البحيرة.. وتحريات مكثفة لكشف ملابسات الواقعة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثمان صغيرة سمر في ظروف غامضة، بنطاق قرية الكفاح التابعة لمركز أبو المطامير.

العثور على جثمان صغيرة في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثمان صغيرة، فانتقلت القيادات الأمنية وقوات المباحث الجنائية إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف الجهات المختصة.

وقررت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة تشكيل فريق بحث موسع، برئاسة فرع البحث الجنائي ورئاسة مباحث المركز، للعمل على سرعة كشف ملابسات الواقعة وتحديد أسباب وفاة الطفلة.

وأمرت جهات التحقيق بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة بدقة، إلى جانب تكليف رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول ظروف وملابسات الواقعة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها من خلال فحص علاقات أسرة الطفلة، وتفريغ كاميرات المراقبة القريبة من موقع العثور على الجثمان، لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولين عنها.