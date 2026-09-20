محافظ البحيرة تتابع توسعات محطة مياه «غرب 2» بكفر الدوار لدعم منظومة مياه الشرب

تواصل الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولاتها الميدانية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التي تمثل إضافة جديدة لمنظومة الخدمات والبنية الأساسية بنطاق المحافظة .

محطة مياه الشرب بمنطقة السعرانية

حيث تفقدت محافظ البحيرة أعمال توسعات محطة مياه الشرب «غرب 2» بمنطقة السعرانية بمركز كفر الدوار ، بطاقة إنتاجية 43 ألف متر مكعب يوميًا، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» .

وأشادت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بأعمال توسعات المحطة، والتى تمثل إضافة هامة لمنظومة مياه الشرب بمركز كفر الدوار، وستسهم في خدمة مدينة كفر الدوار وعدد من القرى التابعة لها، من بينها سيدي غازي، وكوم البركة، وبولين، وزهرة، والبسلقون، بما يعزز ضغوط المياه، ويسهم في الحد من مشكلات ضعف وانقطاع المياه، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

واستمعت محافظ البحيرة إلى شرح تفصيلي حول مكونات المحطة وموقف أعمال التوسعات والطاقة الإنتاجية المستهدفة، مؤكدةً أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق استقرار منظومة مياه الشرب بمركز كفر الدوار .

مشيرةً إلى استمرار العمل خلال الفترة المقبلة لاستكمال المشروعات والتوسعات بمختلف المناطق، وفق خطة متكاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمة، وتعزيز انتظامها، وضمان وصولها إلى المواطنين بصورة أكثر كفاءة واستدامة.

واكدت الدكتورة جاكلين عازر على أن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعكس ما توليه الدولة من اهتمام غير مسبوق بتطوير الريف المصري والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة لأهالي القرى، من خلال تنفيذ مشروعات متكاملة في مختلف القطاعات ، بما أحدث نقلة ملموسة في مستوى البنية الأساسية والخدمات بالمناطق المستهدفة، ويدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتور شادي المشد نائب المحافظ، واللواء وائل حمزة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومسئولي إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وم أحمد التراس رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب، زد رشا فوزي مساعد المحافظ، وأ نبيل عبد القادر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، وعدد من القيادات التنفيذية والشركة المنفذة.