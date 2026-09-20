محافظ البحيرة: تطوير شبكة الطرق يعزز الربط بين المراكز والمدن ويدعم حركة المواطنين والتنمية

تواصل محافظة البحيرة افتتاح المشروعات التنموية الجديدة ضمن احتفالاتها بالعيد القومي الـ219، في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة شبكة الطرق، بما يسهم في تحسين الحركة بين المراكز والمدن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، طريق «أبو حمص – أبو هواش»، بطول 4 كم وبتكلفة إجمالية بلغت 15 مليون و500 ألف جنيه، والذي يمثل أحد المحاور المهمة التي تربط بين مراكز أبو حمص والمحمودية وإدكو ورشيد ودمنهور، ويخدم القرى الواقعة على امتداده، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين

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كما تفقدت المحافظ أعمال تطوير طريق «بسنتواي – حمور»، بطول 5 كم وبتكلفة 22 مليون جنيه، والذي يمثل أحد المحاور المهمة للربط بين مراكز أبو حمص ودمنهور والمحمودية، ويوفر مسارًا بديلًا يسهم في تيسير الحركة على طريق «دمنهور – كوبري عاشور – إدكو»، فضلًا عن خدمة القرى الواقعة على امتداده وتسهيل حركة المواطنين وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بشبكة الطرق ورفع كفاءتها بما يتناسب مع حجم الحركة واحتياجات المواطنين.

محافظ البحيرة تفتتح طريقي «أبو حمص – أبو هواش»

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على أن تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، لما تمثله من شرايين أساسية تربط بين المراكز والمدن والقرى، وتسهم في تيسير حركة المواطنين وتحسين السيولة المرورية، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة لهم.

وشددت محافظ البحيرة على استمرار متابعة تنفيذ مشروعات الطرق وفقًا للاحتياجات الفعلية، مع الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية ومعدلات التنفيذ المقررة، بما يضمن تحقيق الاستفادة المستهدفة من المشروعات والحفاظ على كفاءة الطرق واستدامتها.