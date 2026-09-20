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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط المتهم بقتل محامٍ بطلق ناري داخل منزله في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط المتهم في واقعة مقتل محامٍ إثر إصابته بطلق ناري، أثناء وجوده داخل منزله بقرية الجلاوية التابعة لمركز ساقلتة، وذلك عقب تحديد هويته وتقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من أبناء العمومة بقرية الجلاوية، ولم يكن المجني عليه طرفًا فيها، إلا أنه أصيب بطلق ناري خلال المشاجرة، أثناء وجوده داخل منزله، ليسقط متأثرًا بإصابته.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن المجني عليه لم يكن طرفًا في المشاجرة التي نشبت بين عدد من أبناء العمومة، إلا أنه تعرض للإصابة بطلق ناري خلال الواقعة، ما أدى إلى وفاته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم في الواقعة، والتحفظ عليه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة التي تتولى مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف جميع تفاصيل الواقعة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، وسماع أقوال الشهود وفحص ملابسات المشاجرة، وصولًا إلى تحديد المسؤوليات القانونية عن الواقعة.

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