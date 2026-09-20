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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يوجه بفحص فيديو شاب مريض.. ومستشفى الهلال تؤكد: تحسن حالته

جانب من الفيديو المتداول
جانب من الفيديو المتداول
سوهاج _ أنغام الجنايني

بناءً على توجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بالمتابعة المستمرة لكافة ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية ويمس حياة المواطنين، قامت وحدة الرصد الإعلامي بديوان عام المحافظة برصد مقطع فيديو متداول يتضمن شكوى بشأن مريض يعاني داخل أحد المستشفيات تبين أنها مستشفى الهلال الأحمر للتأمين الصحي.

وعلى الفور أصدر محافظ سوهاج تعليمات مشددة لمدير عام التأمين الصحي بسوهاج والجهات المعنية بسرعة فحص الواقعة والوقوف على حقيقة الأمر لضمان سلامة المواطن وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

محافظة سوهاج

وقد تبين من الفحص الدقيق والتقارير الرسمية أن المريض يدعى (ع. م. م)، ويبلغ من العمر 15 عاماً، وهو طالب بالصف الأول الإعدادي من مركز دار السلام، حيث ورد إلى استقبال مستشفى الهلال في تمام الساعة 12:30 ظهر يوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2026، وكان يعاني من مغص حاد بالبطن وقئ شديد.

وتم توقيع الكشف الطبي الفوري عليه من قبل طبيب الاستقبال، وعرضه على طبيب الباطنة وطبيب الجراحة، بالإضافة إلى عمل صورة دم كاملة ومناظرة أشعة تلفزيونية على البطن كانت بحوزة المريض لاستبعاد وجود التهاب بالزائدة الدودية.

وأوضح التقرير الطبي أن استبعاد التهاب الزائدة الدودية هو ما منع إعطاء المريض أي مسكنات في البداية، نظراً لأن هذه المسكنات ممنوعة طبياً في مثل هذه الحالات لتجنب إخفاء الأعراض والتأثير على التشخيص الصحيح، وفور الاطمئنان تم إتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

مما أدى إلى تحسن الحالة بشكل ملحوظ وخروجها من المستشفى في تمام الساعة 2:00 ظهر نفس اليوم بتشخيص مبدئي بنزلة معوية بسيطة، مع التوصية بالمتابعة بالعيادة الخارجية الخاصة بالتأمين الصحي.

وتؤكد محافظة سوهاج التزامها الكامل بالشفافية والتواصل المستمر مع الرأي العام، وتشدد على أن المنظومة الصحية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لتقديم الخدمات الطبية الفورية والآمنة وفقاً للأصول والبروتوكولات الطبية المعتمدة، مع استمرار وحدة الرصد في التفاعل الإيجابي والسريع مع كافة الشكاوى والحالات الإنسانية بقرى ومراكز المحافظة.

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