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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة سوهاج: الرئيس السيسي قاد مرحلة جديدة لاستعادة مؤسسات الدولة

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية قيادة الدولة المصرية مثّل بداية مرحلة جديدة ارتكزت على استعادة مؤسسات الدولة، وتنفيذ مشروعات قومية وتنموية.

والعمل على بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أهمية تعريف الشباب بما مرت به مصر من تحديات، وما تحقق بعدها من إنجازات في مختلف القطاعات.

جامعة سوهاج

جاء ذلك خلال حضور الدكتور حسان النعماني، برفقة عدد كبير من طلاب جامعة سوهاج، عرض فيلم وثائقي أعده المركز الإعلامي للجامعة، تناول أبرز الأحداث والتحديات التي مرت بها الدولة المصرية خلال السنوات التي أعقبت عام 2011، وما شهدته تلك المرحلة من اضطرابات وأحداث أثرت على مختلف قطاعات الدولة، وصولًا إلى ما تحقق خلال السنوات التالية من مشروعات تنموية وتطورات في مسيرة البناء.

وعقب انتهاء عرض الفيلم الوثائقي، وجّه النعماني كلمة إلى طلاب الجامعة، قائلًا: «أبنائي الطلاب والطالبات، ما تم عرضه يمثل جانبًا مهمًا من ذاكرة الوطن وحقائق الأحداث التي مرت بها الدولة المصرية.

وما واجهته من تحديات واضطرابات وأحداث الدمار والخراب التي حدثت، وكيف أثرت هذه الأحداث على الدولة ومقدراتها، حتى تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية قيادة الدولة.

وبدأت مرحلة جديدة ارتكزت على استعادة مؤسسات الدولة، وتنفيذ مشروعات قومية وتنموية في مختلف القطاعات، والعمل على بناء دولة حديثة».

وأضاف رئيس جامعة سوهاج: «مهمتنا أن نعرّفكم بما حدث خلال هذه الفترة، لتعلموا قيمة ما تحقق، ونحافظ عليه، ونشارك في استكمال مسيرة البناء والتنمية».

وأشار النعماني إلى أن جامعة سوهاج تمثل نموذجًا حيًا أمام الطلاب لهذه المسيرة، قائلًا: «أنتم تقفون اليوم داخل جامعة تمتد على نحو ألف فدان، كانت أرضًا صحراوية، وأصبحت خلال سنوات قليلة تضم 20 كلية ومنشآت تعليمية ومستشفيات جامعية ومعامل ومدرجات وقاعات على أعلى مستوى.

وذلك إلى جانب إنشاء مستشفيات جامعية لخدمة المرضى، وهذا نموذج واحد فقط مما شهدته مصر من مشروعات وبناء».

وشهد عرض الفيلم الوثائقي حضورًا كثيفًا من طلاب الجامعة، الذين تابعوا المشاهد والمواد التوثيقية التي تناولت جانبًا من الأحداث التي مرت بها مصر.

وأوضح عدد من الطلاب أنهم يشاهدون بعض هذه الوقائع للمرة الأولى، وسط تفاعل كبير وهتافات وطنية من بينها «تحيا مصر»، في أجواء عكست مشاعر الانتماء والاعتزاز بالوطن.

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