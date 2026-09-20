إيتيدا تشارك في قمة تكني 2026 بالإسكندرية لدعم الشركات الناشئة والابتكار

تشارك هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"التابعة لوزارة الاتصالات في فعاليات قمة تكني 2026 Techne Summit، التي تستضيفها مكتبة الإسكندرية خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر المقبل، ضمن جهود الهيئة لدعم منظومة ريادة الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة وتعزيز فرص الاستثمار والنمو.

وتأتي مشاركة إيتيدا باعتبارها إحدى الجهات الداعمة لمنظومة الابتكار والتكنولوجيا في مصر، حيث تستهدف القمة ربط رواد الأعمال والشركات الناشئة بالمستثمرين والخبراء ومؤسسات التمويل، وفتح قنوات جديدة للشراكات والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية.

وتركز نسخة الإسكندرية من القمة على مفهوم START، الموجه بصورة أساسية إلى الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، إلى جانب المبتكرين والطلاب وحاضنات ومسرعات الأعمال.

وتتضمن الفعاليات نحو 13 مسارًا متخصصًا تغطي التكنولوجيا المالية والصحة الرقمية والتعليم والاستثمار والتجارة الإلكترونية والألعاب والاقتصاد الإبداعي والتكنولوجيا العقارية واللوجستيات والتكنولوجيا الرياضية، إلى جانب التكنولوجيا النظيفة والابتكار المناخي.

وتشهد القمة كذلك تنظيم جلسات نقاشية وورش عمل ولقاءات مباشرة تجمع المستثمرين بالشركات الناشئة، إلى جانب مسابقات وبرامج توفر فرصًا وجوائز واستثمارات محتملة تتجاوز قيمتها مليون دولار.

وتعكس مشاركة إيتيدا في القمة توجهها نحو تعزيز نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات، ودعم الشركات الناشئة والمبتكرين، والمساهمة في بناء بيئة أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتطوير حلول تكنولوجية جديدة.