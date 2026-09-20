بمشاركة حاشدة من الطلاب.. جامعة سوهاج تستهل العام الدراسي الجديد بتحية العلم وتأكيد قيمة الانتماء

وسط أجواء وطنية مفعمة بالحماس والانتماء، شهدت جامعة سوهاج، صباح اليوم الأحد، مراسم رفع العلم المصري وأداء تحية العلم، إيذانًا بانطلاق فعاليات العام الدراسي الجديد 2026/2027، وذلك بمشاركة حاشدة من طلاب مختلف كليات الجامعة، في مشهد عكس اعتزاز الطلاب بوطنهم وحرص الجامعة على ترسيخ قيم الانتماء والولاء لدى أبنائها.

وشارك الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، الطلاب مراسم الاحتفال، حيث حمل العلم المصري وقام بتسليمه إلى الطلاب، في رسالة رمزية تؤكد مكانة العلم وقيمته، فيما اصطف طلاب الكليات المختلفة رافعين أعلام مصر، ورددوا السلام الوطني، وسط أجواء احتفالية تزامنت مع بدء عام جامعي جديد.

جامعة سوهاج

وحرص رئيس الجامعة، خلال كلمته، على تقديم التهنئة للطلاب الجدد والقدامى بمناسبة انطلاق العام الدراسي، متمنيًا لهم عامًا جامعيًا حافلًا بالنجاح والتفوق والأنشطة والإنجازات، مؤكدًا أن الجامعة تفتح أبوابها أمام أبنائها لتوفير بيئة تعليمية متكاملة تساعدهم على تحقيق طموحاتهم العلمية والشخصية.

وشدد الدكتور حسان النعماني على أهمية الانتظام في الدراسة منذ اليوم الأول، وضرورة التواجد الميداني المستمر لجميع القيادات الأكاديمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، كل في نطاق مسؤولياته، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتقديم الخدمات الجامعية للطلاب بكفاءة.

ووجّه رئيس الجامعة رسالة إلى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، أكد خلالها أن لهم دورًا محوريًا في نجاح العام الدراسي والارتقاء بمستوى العملية التعليمية، مشددًا على أهمية الانتظام الكامل في المحاضرات والتواجد المستمر بين الطلاب، وتهيئة بيئة تعليمية قائمة على التواصل والحوار والدعم الأكاديمي.

وأوضح أن هذه الجهود تستهدف إعداد خريج يمتلك المهارات العلمية والعملية التي تؤهله للمنافسة في سوق العمل ومواكبة متطلباته المتغيرة، إلى جانب تعزيز دور جامعة سوهاج ورسالتها التعليمية والمجتمعية.

وشهد مراسم تحية العلم الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسين طه، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، واللواء طارق حافظ، مدير الأمن الجامعي، والمقدم محمد جودة، مدير إدارة التربية العسكرية، والمحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، والدكتور ياسر طه، الأمين العام المساعد، إلى جانب عمداء ووكلاء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالجامعة.

وأقيمت مراسم تحية العلم بالحرم الجامعي الجديد، بتنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، لتشكل انطلاقة رمزية للعام الدراسي الجديد، تجمع بين بدء الدراسة وتعزيز قيم الانتماء والمشاركة والالتزام داخل جامعة سوهاج.