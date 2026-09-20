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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

متابعة أعمال تركيب 14 ألف متر مسطح بلاط إنترلوك بطما في سوهاج

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بشأن الاهتمام برفع كفاءة الشوارع والطرق الداخلية والرئيسية، وسرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية.

وتواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، بالتعاون مع مديرية الطرق بالمحافظة، متابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمساحة 14000 متر مسطح بقرى المركز.

محافظة سوهاج

وأوضح المهندس حاتم عمر مدير عام الطرق بالمحافظة، أن الأعمال شملت تفرعات سلامون، وأم دومة، وتفرعات الحلاقي، مشيرا إلى أن تم تسلم الموقع في 3 أغسطس الماضي، وجاري العمل على الانتهاء من كافة الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد وهو 4 شهور، وجاري أعمال التنفيذ مع الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المقررة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ سوهاج على استمرار متابعة تنفيذ مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، وسرعة الانتهاء من المشروعات، بما يسهم في تحسين البنية التحتية وتحقيق رضا المواطنين.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج بلاط انترلوك انترلوك

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