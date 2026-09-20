حملة تموينية مكبرة بجهينة تضبط 6 أطنان مخللات مجهولة المصدر وتحرر 14 محضرًا للمخابز

تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بشأن تكثيف الحملات التموينية والمرور اليومي على الأسواق والمخابز، لمتابعة الحالة التموينية، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة.

وضبط أي مخالفات، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، بالتنسيق مع مباحث التموين، بحملة تموينية مكبرة بمركز جهينة، أسفرت عن ضبط 6 طن من المخللات مجهولة المصدر، وتحرير 14 محضرًا للمخابز.

محافظة سوهاج

وأوضح الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن الحملة تمكنت من الضبط والتحفظ على 100 برميل مخللات، بإجمالي وزن 6 آلاف كيلوجرام، بما يعادل 6 أطنان، مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما أسفرت الحملة عن تحرير 14 محضرًا، شملت 4 محاضر نقص وزن، و3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، ومحضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرًا لعدم وجود ميزان، ومحضرًا لعدم وجود سجل، بالإضافة إلى تحرير محضر لعدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحي.

وشدد محافظ سوهاج على استمرار الحملات التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على جودة السلع والخبز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.