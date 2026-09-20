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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة 3 شباب في تصادم ملاكي ودراجة نارية بدار السلام سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

أصيب 3 شباب، في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية، على الطريق السريع سوهاج–نجع حمادي، أمام نجوع العزبة التابعة للوحدة المحلية لقرية أولاد يحيى بحري، بمركز دار السلام، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دار السلام المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ماذا حدث؟

وتلقت الأجهزة المعنية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق السريع سوهاج–نجع حمادي، بدائرة مركز دار السلام، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفحص، تبين أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية أثناء سيرهما بالطريق، مما أسفر عن إصابة 3 شباب، جميعهم في السادسة عشرة من العمر.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى دار السلام المركزي، حيث تم توقيع الكشف الطبي عليهم وإجراء الفحوصات اللازمة، وتبين من خلال الفحص الطبي الأولي إصابة عبد اللاه ق. ع، 16 عامًا، باشتباه كسر بالساق اليسرى، إلى جانب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب مدكور ح. ع، 16 عامًا، باشتباه كسر في الكتف الأيمن، بينما وصل محمود ح. م، 16 عامًا، إلى المستشفى مصابًا بكسر مفتوح بالساق اليسرى، بالإضافة إلى كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم التعامل مع المصابين داخل المستشفى، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وفقًا لحالة كل منهم، فيما باشرت الجهات المختصة أعمالها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، ورفع آثاره من الطريق وتسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها، فيما تكثف الأجهزة المعنية جهودها لكشف كافة تفاصيل الحادث وملابساته.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج تصادم دار السلام

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