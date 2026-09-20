محافظ البحيرة توجه بتشكيل لجنة لمتابعة الانضباط والانتظام بمدرستين في أبو حمص

قامت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بجولة ميدانية اليوم، الأحد، بمركز ومدينة أبو حمص لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات القومية والتنموية ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وتلاحظ خلال المرور خروج عدد من الطلاب خارج مدارسهم أثناء اليوم الدراسي بشكل يمثل خطورة عليهم.

وعلى الفور وجهت المحافظ بتشكيل لجنة من مديرية التربية والتعليم للمرور على المدارس محل الواقعة، والوقوف على مدى الانضباط، وانتظام العملية التعليمية، والتأكد من تواجد الطلاب داخل الفصول، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط سير وانتظام الدراسة وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المتابعة الميدانية مستمرة للتأكد من تحقيق الانضباط داخل المدارس وانتظام العملية التعليمية بما يضمن توفير بيئة تعليمية مستقرة للطلاب.