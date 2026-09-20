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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنجاز طبي.. استخراج 23 حصوة باستخدام منظار علاجي بمستشفي المحلة العام |صور

أطباء مستشفي المحلة العام
أطباء مستشفي المحلة العام
الغربية أحمد علي

شهدت مستشفي المحلة العام التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم نجاح فريق طبي في إنقاذ حياة مريض من الموت عقب استخراج 23 حصوة من المثانة متصلة بالحالب والكلي باستخدام المنظار وقد استغرقت العملية قرابة ثلاث ساعات وتم الحجز الحالة المرضية بالقسم الداخلي بالمستشفى لمتابعة حالته علاجيا طوال الـ48 ساعة المقبلة.

نجاح طبي بقسم المسالك البولية 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتورة رشا خضر وكيلة وزارة الصحة بالغربية والدكتور محمد عبد السميع مدير مستشفي المحلة العام  لدعم المرضي وتحسين الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لكافة المرضي بمستشفيات الصحة بالمحافظة.

تحرك طبي عاجل 

وضم الفريق الطبي كل من الدكتور هشام فتحي والدكتور محمود عبد الرازق والدكتور وسيم عيسي والدكتور محمود المسيري والدكتور محمد ذوقي استشاريين وجراحات المسالك البولية والدكتورة شيماء الحفناوي اخصائي التخدير ولفيف من طاقم التمريض الطبي بالمستشفي العام.

تحسين خدمات علاجية 

جدير بالذكر أن الحالة الطبية للمريض مستقرة وتماثل للشفاء من أخطار النزيف الداخلي بسبب تراكم الحصوات بالحالب والمثانة والكلي والبروستاتا وهو ما لاقي استحسان الاقسام العلاجية والطبية داخل مستشفي المحلة العام أحد الصروح العلاجية بقطاع محافظة الغربية.

أطباء مستشفي المحلة العام استخراج 23 حصوة طبية فريق طبي إنقاذ حياة المصاب

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