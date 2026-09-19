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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحيرة تهنئ أبناء المحافظة بالعيد القومي.. وتؤكد مواصلة البناء والتنمية

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

تتقدم الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بخالص التهنئة لأبناء محافظة البحيرة بمناسبة العيد القومي الـ219، الذي يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام، مؤكدة مواصلة جهود العمل والبناء والتنمية لتحقيق تطلعات أبناء البحيرة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

محافظ البحيرة: العيد القومي يجسد عراقة المحافظة وتاريخها المشرف

وتقدمت محافظ البحيرة بخالص التهنئة إلى جميع أبناء المحافظة وإلى القيادة السياسية، بهذه المناسبة الوطنية الغالية، التي تجسد عراقة البحيرة وتاريخها المشرف، وما سطره أبناؤها على مر التاريخ من نماذج مضيئة في التضحية والوفاء للوطن.

وأعربت الدكتورة جاكلين عازر عن اعتزازها بتاريخ المحافظة العريق، وما يتميز به أبناؤها من روح وطنية أصيلة، متمنية أن تظل البحيرة نموذجًا للعطاء والعمل والإنجاز، وأن تحمل الأيام المقبلة مزيدًا من الخير والرخاء لأبنائها.

مشروعات جديدة بمختلف مراكز ومدن البحيرة

وأكدت محافظ البحيرة أن العيد القومي للمحافظة يمثل مناسبة متجددة لاستلهام روح الكفاح واستنهاض الهمم لمواصلة مسيرة العمل والبناء، مشيرة إلى أن احتفالات هذا العام تتزامن مع افتتاح وتشغيل عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، باستثمارات تتجاوز مليارات الجنيهات.

وأوضحت أن هذه المشروعات تعكس حجم الجهود المتواصلة للنهوض بمختلف القطاعات، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

البحيرة تواصل جهودها لبناء مستقبل أكثر ازدهارًا

وأضافت أن المشروعات الجاري تنفيذها تمثل ترجمة عملية لرؤية الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة، وتعزيز مقومات التنمية في مختلف القطاعات، بما يسهم في توفير خدمات أفضل للمواطنين، وتهيئة بيئة أكثر دعمًا للتنمية، وفتح آفاق جديدة أمام مستقبل أكثر ازدهارًا لأبناء المحافظة.

واختتمت محافظ البحيرة تهنئتها قائلة: «كل عام وأبناء البحيرة بخير، ومزيد من التقدم والازدهار لمحافظتنا الغالية، وكل عام ومصرنا الحبيبة قيادةً وشعبًا في أمن واستقرار ورخاء».

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