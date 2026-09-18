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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تشييع جثمان القمص تادرس السكندري بدير الأنبا مكاريوس في البحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

شهد دير الأنبا مكاريوس السكندري بمنطقة جبل القلالي في محافظة البحيرة، اليوم، مراسم تجنيز الراهب القمص تادرس السكندري، وسط أجواء من الصلاة والتراتيل والوداع، بحضور عدد من آباء الدير.

وترأس صلوات الجناز نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوميوس، رئيس دير الأنبا مكاريوس السكندري، وذلك داخل كاتدرائية القديسة العذراء مريم والقديس مكاريوس، بمشاركة آباء الدير، الذين حرصوا على توديع القمص تادرس السكندري وإتمام صلوات التجنيز.

وتضمنت مراسم الجناز القراءات والطلبات الكنسية الخاصة بطقس التجنيز، إلى جانب الألحان والترانيم القبطية التي صاحبت الصلاة، في مشهد اتسم بالخشوع والتأثر خلال وداع الراهب الراحل.

ويقع دير الأنبا مكاريوس السكندري بمنطقة جبل القلالي، وهي إحدى المناطق المرتبطة بتاريخ الرهبنة القبطية في مصر، وتضم كاتدرائية القديسة العذراء مريم والقديس مكاريوس التي أقيمت بها صلوات تجنيز القمص تادرس السكندري.

وكان الراهب القمص تادرس السكندري، الراهب بدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، قد توفي عن عمر ناهز 67 عامًا، بعد حياة حافلة بالخدمة الكنسية والرهبانية.

وامتدت حياة القمص تادرس الرهبانية لنحو 10 سنوات، سبقتها سنوات طويلة من الخدمة، حيث خدم منذ شبابه المبكر شماسًا مكرسًا، ثم كاهنًا متبتلًا، كما تولى مهام السكرتارية لمثلث الرحمات.

ويودع آباء الدير وأبناؤه القمص تادرس السكندري بالصلاة والترانيم، طالبين له الراحة والنياح في أحضان القديسين، وأن يعزي الله أسرته ومحبيه وكل من عرفوه خلال سنوات خدمته الكنسية والرهبانية.

البحيرة محافظة البحيرة دير الانبا مكاريوس مراسم الدفن

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تشييع جثمان القمص تادرس السكندري بدير الأنبا مكاريوس في البحيرة

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