الروس يبدأون التصويت في أول انتخابات برلمانية منذ غزو أوكرانيا

يبدأ الروس، اليوم الجمعة، ثلاثة أيام من التصويت في أول انتخابات برلمانية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، تجري في ظل غياب شبه كامل للمعارضة، ومن شبه المؤكد أن تكرس هيمنة الكرملين السياسية.

ووزعت السلطات عملية الاقتراع على عطلة نهاية الأسبوع في محاولة لرفع نسبة المشاركة بين 111 مليون ناخب مؤهل، وسمحت بالتصويت الإلكتروني، حيث فُتحت مراكز الاقتراع الجمعة وتُغلق الأحد.



انتخابات بلا معارضة



وفقا لوكالة أسوشيتدبرس، أنه من شبه المؤكد أن يحتفظ حزب "روسيا الموحدة"، الحزب الرئيسي للكرملين، بسيطرته الساحقة على مجلس الدوما، حيث يسعى الكرملين من خلال هذه الانتخابات، وهي الأولى منذ بدء الغزو الشامل عام 2022، إلى التأكيد على الدعم الشعبي للحرب وإضفاء شرعية على تحركاته، مع تجنب أي مخاطر سياسية عبر قمع أدنى مظاهر المعارضة.



وقال الرئيس فلاديمير بوتين في كلمة للأمة قبل التصويت: "إن اختياركم وعزمكم سيثبتان مرة أخرى أن ملايين الناس يقفون خلف مقاتلينا، وأننا شعب موحد، تربطنا قيم مشتركة وذاكرة تاريخية وحب للوطن الأم".



كما يُتوقع أن تحافظ عدة أحزاب أصغر من "المعارضة النظامية"، التي تصوت بما يتماشى مع الحكومة في جميع القضايا الرئيسية، على وجودها.

وأدلى الناخبون بأصواتهم في ورقتين منفصلتين، حيث يُختار نصف مقاعد الدوما البالغ عددها 450 مقعداً عبر قوائم الأحزاب، بينما تُجرى الانتخابات على النصف الآخر في دوائر فردية يختار فيها الناخبون مرشحين بشكل مباشر.