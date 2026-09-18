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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجامعة العربية ترحب بقرار أممي يتيح مشاركة فلسطين في أعمال الدورة 81

مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية واسعة بلغت 152 دولة، قرارًا بشأن مشاركة دولة فلسطين في أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة، بما يتيح للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة عبر تسجيل مصور، عقب القرار الأمريكي بمنعه وأعضاء الوفد الفلسطيني من المشاركة حضوريًا في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك.

وأكدت الأمانة العامة أن التصويت يعكس موقفًا دوليًا واسعًا رافضًا لحرمان دولة فلسطين من حقها في إيصال صوتها ومواقفها إلى المجتمع الدولي، ويؤكد أهمية ضمان مشاركتها في أعمال الأمم المتحدة والمحافل الدولية.

مشاركة فلسطين في الجمعية العامة 

وثمنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مواقف الدول التي رعت القرار وصوتت لصالحه، مؤكدة أهمية التزام الولايات المتحدة، بصفتها دولة المقر، بالتزاماتها بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة، بما يكفل مشاركة الوفود في أعمال المنظمة الدولية دون عوائق.

وشددت الأمانة العامة للجامعة على أن الصوت الفلسطيني سيظل حاضرًا على منبر الأمم المتحدة، وأن الدعم الدولي الواسع للقرار يعكس تمسك المجتمع الدولي بحضور دولة فلسطين وقضيتها في أعمال المنظمة الدولية، وبالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

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